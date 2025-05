CHAMPIONS CUP. Ligne arrière internationale et banc destructeur : la compo de l'UBB pour la finale

Les 23 Bordelais sont connus et ils n'auront qu'une mission : ramener un premier titre historique à l'Union Bordeaux-Bègles.

C’est l’heure. On connait les 23 Bordelais qui auront la chance de décrocher le premier titre européen de l’histoire du club. Samedi en Gironde, tous les yeux seront tournés vers Cardiff avec l’espoir de voir ce groupe enfin se récompenser.

Une ossature similaire

Dans la semaine, le manager Yannick Bru déclarait à Rugbyrama : « Ce serait chaud d’arriver en finale sans savoir qui joue ».

Certains choix étaient évidents dans la tête du staff girondin. Poirot et Lamothe en première ligne. Cazeaux-Coleman pour l’attelage. La charnière internationale Lucu-Jalibert. Les flèches Penaud et Bielle-Biarrey. La paire de centre Moefana-Depoortère. Bref, l’UBB repart avec une colonne vertébrale identique à celle qui a battu le Stade Toulousain en demi-finale. Heureusement, car ce n’est pas le moment de tout chambouler.

S'il existait un doute sur la présence de Damian Penaud suite à sa blessure à la cheville au Matmut Atlantique, l'ancien clermontois tiendra bien sa place. Le meilleur marqueur de la compétition ne pouvait pas manquer cette finale.

🤩 Les deux meilleurs marqueurs d’essais de la saison en #InvestecChampionsCup 🤩



Quel impact feront-ils samedi ? 👀



Dernières places en vente — prenez-les avant qu’il ne soit trop tard ! ⬇️ — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) May 21, 2025

Malgré tout, certains retours de blessure pouvaient mettre le doute dans le groupe et créer le débat à certains postes.

Les choix forts de Yannick Bru

Plus tôt dans la semaine, on apprenait que les choix n’étaient pas clairs pour les postes de pilier droit et de troisième ligne. Tameifuna et Falatea se disputaient le numéro 3. C’est finalement l’international français qui entamera la rencontre.

Forts de leur expérience en finale de TOP 14, les Bordelais sont prêts pour samedi 🍇💪#InvestecChampionsCup — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) May 22, 2025

En troisième ligne, seul l’Argentin Guido Petti était assuré de porter le numéro 7. Le retour en forme du Japonais Tatafu venait concurrencer Pete Samu, pourtant auteur d’une campagne de Champions Cup exceptionnelle. À l’aile, Pierre Bochaton et Mahamadou Diaby proposaient deux options bien différentes au staff.

Finalement, ce sont bien Samu et Diaby qui commenceront la rencontre. Tevita Tatafu n'a pas été retenu, sûrement jugé trop juste physiquement.

Un banc impactant

De ces choix forts découlent une donnée importante : celle du banc. Si Fabien Galthié a introduit dans le langage courant le terme de « finisseurs », Yannick Bru sait lui aussi toute l’importance des remplaçants. Ce sont eux qui peuvent faire basculer le match dans la dernière demi-heure.

De ce côté, on peut dire que l’UBB est armée. De nombreux joueurs présents sur le banc sont des « impacts players », ceux qui créent des différences. Gazzotti, Tameifuna, Van Rensburg et Retière, pour ne citer qu’eux, devront amener toute leur densité physique pour forcer la décision en fin de match.

On connait les acteurs de la rencontre, place au match désormais. Dans un Millenium Stadium en feu avec un toit fermé, tous les ingrédients sont réunis pour vivre un grand match de rugby.