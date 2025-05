Champions Cup. Blanchi sur le terrain, Romain Buros (UBB) méritait-il un carton sur le K.O. de Furbank ?

C’est une rencontre tendue qui se déroule à Cardiff, ce samedi 24 mai, en finale de Champions Cup. Au début de ce match entre l’Union Bordeaux Bègles et les Northampton Saints, la tête de George Furbank, au sol, a heurté le genou de Romain Buros, en pleine course. Éteint sur le coup, l’arrière anglais a dû sortir sur civière à la 5e minute de jeu.

Sur cette action, l’arrière girondin n’a reçu aucune sanction de la part de l’arbitre de la rencontre, Nika Amashukeli. Cependant, tous les observateurs n’ont pas été du même avis. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui doutent du caractère accidentel de ce geste. Même s’il paraît évidemment involontaire, une sanction aurait potentiellement pu avoir lieu. Selon notre arbitre maison, Dédé Puildébut, cette action ne mérite aucune sanction ou un carton rouge selon l’interprétation de l’officiel de match sur cette décision quitte ou double pour l’UBB : "Il est difficile de dire que c'est un geste volontaire, ce n'est pas clair et évident."

That Bordeaux full back knew exactly what he was doing, ran straight through Furbank off the ball. “Rugby incident” what a joke. #NORUBB #Northamptonsaints

@WorldRugby fuck player welfare right? Not allowed to hurdle a tackle, but can hurdle someone laying on the ground and knock them out with your knee? Brilliant really. Moronic organisation #NORUBB