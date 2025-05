‘‘Le meilleur rugby d’Europe’’ : folle de l’UBB, la presse internationale a un coup de foudre Made in Champions Cup !

Après une finale disputée entre l’Union Bordeaux-Bègles et les Northampton Saints (28-20), à Cardiff, la presse internationale à saluer l’UBB.

Ce samedi 24 mai, l’Union Bordeaux-Bègles a remporté le premier titre majeur de son histoire, au Principality Stadium de Cardiff. En remportant la Champions Cup, le club girondin devient la cinquième formation de l'Hexagone à soulever le trophée international, après le Stade Rochelais, le RC Toulon, le CA Brive et le Stade Toulousain. Pour narrer la victoire des hommes de Yannick Bru contre les Northampton Saints (28-20), la presse internationale a dédié des papiers à ce moment historique.

La France applaudit l’UBB

En France, tout d’abord, le journal L’Équipe n’a pas dédié la majorité de sa Une aux Bordelo-Béglais, mais évoque une équipe qui “a surmonté sa fébrilité” pour décrocher ce titre européen. De plus, le quotidien sportif évoque ce succès comme un moment qui “prenait enfin son sens”, un peu moins de 20 ans après “une naissance pas facile, l'histoire d'une fusion locale loin d'être évidente”.

En parallèle, le journal décrit ce sacre comme une véritable “extase” populaire. Dans ses colonnes, il a des airs de consécration pour le rugby en Gironde. Il faut dire que ce sacre est le premier d’ampleur à concerner le département depuis l’épopée victorieuse du CA Bègles en 1991. Après la tortue béglaise et ses Rapetous, mais aussi la maîtrise de Bernard Laporte, ce sont les exploits de Penaud, Lamothe et la Patrouille de France qui se vont se raconter.

Toujours dans l’Hexagone, le Midi Olympique dresse aussi le portrait d’une rencontre primordiale dans la création du mythe bordelo-béglais. “L’Union Bordeaux-Bègles a balayé les spectres entourant sa contemporanéité”, confie le journal spécialisé. De plus, il explique que le souvenir de cette épopée sera impérissable et décrit la Champions Cup comme “un héritage que l’on lègue aux enfants, une fierté que l’on porte au fond de soi, comme une braise vive sous la cendre du quotidien.” Selon le Midol, l’Union Bordeaux-Bègles est devenue “, par la seule force de son courage et de son unité, un grand nom du rugby.”

Le monde du rugby s’incline

Devant un parcours particulièrement dominant de l’UBB en Champions Cup, les médias internationaux ont salué la performance des Girondins. Ainsi, la BBC titre son compte rendu ainsi : “Bordeaux allie la Belle et la Bête pour faire tomber les courageux Saints”. Selon la célèbre radio britannique, la finale à Cardiff a profité d’une “atmosphère surréaliste” lors de cette finale. De plus, elle salue la domination et la rigueur de l’Union Bordeaux-Bègles en seconde période :

Penaud était peut-être sur un zèbre à la fin, mais un boa constrictor aurait été plus approprié étant donné la façon dont son équipe a étouffé le match dans le dernier quart d'heure, empêchant les Saints de marquer le moindre point au cours d'une deuxième mi-temps dominante.”

Pour The Guardian, le rugby européen s’offre encore une belle histoire avec ce nouveau sacre en Champions Cup. “Ils sont colorés et passionnés. Des vainqueurs dignes de ce grand produit de l'ère professionnelle. Appelez cette compétition comme vous voulez, Heineken, Champions, Coupe d'Europe, elle continue à faire ressortir le meilleur du rugby. L'Union Bordeaux Bègles n'est que le dernier en date.” Par ailleurs, pour le journal anglais, ce cinquième titre consécutif pour un club français montre l’importance du ballon ovale dans l’Hexagone : “Le rugby est un sport très populaire en France, au même titre que le football, et plus encore dans la moitié sud du pays. Il crée un animal d'un autre genre.”

Plus vers l’ouest, l’Irish Times affirme que le “French Flair permet à Bordeaux Bègles de remporter la Champions Cup”. Là aussi, la presse irlandaise définit désormais l’UBB comme un cador européen : “A proprement parler, ce club bien géré et superbement encadré s'impose depuis quelques années déjà et cette finale envoûtante n'a fait que confirmer l'arrivée de Bordeaux Bègles parmi l'élite du continent.” Ensuite, le journal celte conclut son analyse de la rencontre en notant qu’il “ne fait aucun doute qu'une fois de plus, la Coupe des champions a été remportée par la meilleure équipe de la compétition.”

