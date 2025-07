RÉSUMÉ VIDÉO. Avec l'équipe type, mais perturbés, les Lions se sont défaits des Brumbies

5 victoires en 5 matchs, les Lions continuent de gagner en Australie. Les victimes se nomment les Brumbies cette fois, même s'ils les ont bien perturbés.

Les Lions continuent leur moisson. Avant-dernier match de préparation avant le 1er test face aux Wallabies, samedi 19 juillet, et les Lions se sont à nouveau imposés.

Ce sont les Brumbies cette fois-ci qui ont subi la dure loi des Britanniques, qui alignaient ce soir une équipe qui devrait grandement ressembler à celle qui débutera le 1er test. Les Australiens les ont pourtant longtemps fait douter, avec une grosse agressivité, particulièrement dans les rucks, les gênant particulièrement dans ce secteur.

Chahutés par les Brumbies

Chahutés en début de match, les Lions ont commis beaucoup d'erreurs, notamment de fautes de main, ne punissant pas les erreurs adverses. Car en face, c'était des Brumbies, qui n'hésitaient pas à relancer de leur camp, peut-être même trop souvent, quitte à rendre la balle aux coéquipiers de Maro Itoje en zone de marque.

Ce sont d'ailleurs les Australiens qui scorent en premier, dès la 4e minute, en force après une séance de pick and go. Les Lions réagissent 10 minutes plus tard (5-5), mais mettent du temps après à inscrire de nouveaux points. À la 30e minute, c'est James Lowe qui aplati en coin, après qu'il lui a justement été refusé un essai quelques minutes plus tôt.

Les Lions prennent l'avantage, mais sont rapidement rejointe, peu avant la mi-temps, avec un essai de Corey Tool en coin. L'essai de Marcus Smith, rentré à la place de Kinghorn, après la sirène de la mi-temps, permet aux visiteurs de prendre 9 points d'avance au tableau d'affichage, le buteur australien ayant raté les deux transformations précédentes.

A fine move from the Lions right before half-time is finished off by Marcus Smith ✨ pic.twitter.com/dqWAvUgEoC — Sky Sports Rugby Union (@SkySportsRugby) July 9, 2025

Des Lions en mode diesel

Dominateurs tout le match, mais imprécis, les Lions se sont véritablement détachés des Brumbies en seconde mi-temps. C'est surtout durant cette deuxième période que les Britanniques se sont montrés plus sérieux. Par une action en première main, qui découle à l'essai de Garry Ringrose, après un une-deux avec Marcus Smith (47e, 10-26). Par Josh Van der Flier ensuite (68e), mais surtout par une pénalité inscrite par Finn Russell, seule fois du match où ils ont choisi les poteaux, qui démontre l'application mise par les Lions (17-36).

Les Brumbies ont marqué à deux reprises (51e et 76e) mais c'était trop tard. La sélection menée par Andy Farrell avait pris trop d'avance. Ellis Genge et Ollie Chessum ont notamment performé durant la rencontre, marquant des points certainement aux yeux du staff.

Tandis que Finn Russell a montré qu'il pouvait respecter les consignes, lui qui ne s'est pas emporté dans des actions de folies comme il sait le faire, mais est resté sur un jeu simple et très efficace. En revanche, son compatriote Blair Kinghorn est sorti blessé à la 26e minute, touché à un genou, ne présageant rien de bon pour la suite de la tournée. Prochaine étape pour les Lions, ce samedi face à une sélection faite de joueurs australiens et néo-zélandais.

