TOP 14. 4 retours, 3 incertitudes, 1 choc à venir : Toulouse doit relancer la machine

Après une semaine de coupure et une infirmerie surchargée, le Stade Toulousain retrouve des couleurs à l’approche du dernier match à domicile de la saison.

Cela faisait un mois et demi qu’il manquait à l’appel. Ce dimanche, Thomas Ramos devrait bien retrouver le maillot toulousain. D’après La Dépêche, l’arrière international, gêné au mollet depuis la mi-avril, s’est entraîné normalement ce lundi. Son retour tombe à point nommé : entre sa fiabilité au pied, sa gestion du jeu au pied et son expérience, l’enfant de Mazamet reste une pièce maîtresse du dispositif d’Ugo Mola.

Il est de retour.

La fin de saison ne sera pas la même avec lui. pic.twitter.com/oSnI7AE8eB — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) May 26, 2025

Ange Capuozzo, touché à la cheville à Marseille, a, lui aussi, repris l'entraînement collectif. Idem pour Santiago Chocobares, remis de sa commotion subie face au Racing, et Pita Ahki, qui avait été ménagé. Tous postulent pour le choc contre Lyon, qui pourrait lancer la fin de saison du Stade Toulousain.

TRANSFERT. TOP 14. Ce talent formé au Stade Toulousain fait saliver Toulon (et ce n’est pas pour rien)

Ntamack et Cros encore incertains

Deux cadres restent toutefois en suspens : Romain Ntamack et François Cros, tous deux victimes de commotions contre Toulon début mai. Leur réintégration dépendra d’un dernier test dans le protocole HIA prévu ce mardi. En revanche, c’est acté pour Alexandre Roumat, également touché à la tête face au Racing : il ne rejouera pas ce week-end.

Autre forfait confirmé, Blair Kinghorn. L’arrière écossais soigne toujours une entorse du genou contractée fin avril. Il devrait manquer au moins encore une semaine de compétition, voire plus selon les résultats de son nouvel examen médical.

Arnold et Banos sur le retour

Le staff médical du Stade Toulousain surveille aussi de près deux joueurs de la cage : Richie Arnold (ischios) et Léo Banos (cheville). Les deux avants ont repris la course en marge du groupe et pourraient être intégrés dans les prochains jours. De son côté, David Ainu’u reste ménagé en raison d’une béquille, tandis que Naoto Saito est également préservé.

Objectif : se remettre la tête à l’endroit

Bousculés à domicile par le Racing 92 (35-37) lors de leur dernière sortie, les hommes d’Ugo Mola veulent rebondir. Huit jours de repos ont permis à l’effectif de souffler, comme l’avait suggéré Anthony Jelonch, et de retrouver de la fraîcheur mentale avant le sprint final. Il reste deux rencontres : la réception du LOU ce dimanche à 17h30, puis un déplacement piégeux à Perpignan.

Avec seulement deux matchs avant les phases finales, Toulouse doit rapidement retrouver son meilleur visage. Et le retour de ses leaders pourrait bien changer la donne. À commencer par celui de Ramos, leader incontournable du vestiaire.