80 points ! Où se situe la performance de Toulouse dans le livre des records de la coupe d’Europe ?

Le Stade Toulousain, qui a catapulté les Anglais de Leicester ce dimanche, a atteint la barre des 80 points inscrits. Une rareté, en Champions Cup.

A vrai dire, nos obligations rugbystiques personnelles du dimanche ne nous ayant pas permis de suivre en direct les prestations des clubs français, qu’on fut surpris de voir les scores infligés par l’UBB et Toulouse.

La dernière fois qu’ont eut un tel étonnement ? C’était face lors du Crunch de 2023, lorsque les Bleus étaient allés coller 50 pions aux Britanniques à Twickenham, puisque nous étions au stade Vélodrome lors de la dernière finale du Top 14, remportée par le Stade Toulousain (59 à 3).

Un Toulouse qui a donc atomisé Leicester ce dimanche, faisant passer les Tigers pour de petits chats sans griffes. Avec un cinglant 80 à 12 infligés par les partenaires d’Ange Capuozzo, par ailleurs sur un nuage ce 20 janvier.

A ce propos, où se situe la performance de Toulouse dans le livre des records de la coupe d’Europe ? Un mot qui réunie donc donc les différentes formules de la HCup et de la Champions Cup.

Non ce n'est pas un record

Ici et là, on se souvient des 92 points inscrits par le Stade Français en 2000 face à l’Aquila, une très modeste équipe italienne. Idem lors multiples corrections infligées par Clermont au cœur des années 2010, avec ce 0 à 82 (plus grosse victoire à l’extérieur) infligé à Aironi, autre équipe qui illustrait la faiblesse des franchises italiennes à l’époque, bien loin de cette équipe de Trévise actuelle, qui s’est offert le scalp de La Rochelle ce week-end, après celui de Bath récemment.

Une rareté que l’on retrouva également sans remonter si loin dans les livres d’histoire. En 2022, le MHR avait largement fait tourner au moment de se déplacer au Leinster et avait encaissé un très lourd 89 à 7.

Enfin, la plus large victoire de la compétition revient à Toulouse, justement, qui avait anéanti les Gallois d'EBBW Vale, 108-16, en 1998. À tel point que pour l’anecdote, le tableau d’affichage s’était retrouvé caduque, ne pouvant afficher un score au-dessus des 99 points. Ce n’est une surprise pour personne : les Rouges et Noirs aiment cette compétition. Et ce, depuis toujours !