Champions Cup. HALETANT ! 26-26 à la 86e : comment Clermont a finalement scellé sa victoire

Face à Bristol, Clermont a offert un spectacle haletant au Michelin, concluant par un essai libérateur à la 86e. Retour sur une victoire au mental et une soirée pleine de rebondissements.

Le Michelin faisait le plein ce samedi pour le match de Champions Cup entre Clermont et Bristol. Face aux Anglais, les Clermontois jouaient une place pour les phases finales de la compétition. La victoire avec le bonus n'était pas une condition sine qua none. Mais les hommes d'Urios avaient à coeur de performer. Une première bonne mêlée suivie d'une touche intéressante ont permis aux locaux de se lancer à l'assaut de l'en-but des Bears et de récupérer une pénalité. Une première occasion non convertie après un en-avant de Belleau. Mais les Jaunards ont continué de porter le cuir et mettre les Anglais tantôt sur le reculoir, tantôt à la faute. Mais ces derniers ont répondu présent et repoussé les assauts clermontois avant le quart d'heure.

L'ASM peut mieux faire

C'est au milieu du terrain que l'ASM a trouvé la faille par Belaubre. L'action semblait bien partie pour se terminer en Terre promise, mais Simone a mangé la feuille au large au gran dam des supporters sur place et devant leur télé. Une séquence qui a tout de même débouché sur une biscote contre Bristol. A 15 contre 14 après le carton de l'ouvreur Byrne, c'est Newsome qui a récompensé ce temps fort par un essai en coin (5-0, 17e). Mais en dépit de ce joueur supplémentaire, l'ASM n'a pas réussi à faire le break. Pire, ils ont concédé une pénalité sur leurs cinq mètres. Heureusement pour Clermont, un en-avant est venu contrecarrer les velléités offensives des Bears. Derrière, les avants auvergnats ont fait parler leur puissance en mêlée et permis à Belleau de donner de l'air aux siens.

Malgré tout, les Jaunards restaient sous pression et enchainaient les pénalités dans leurs 22 mètres. Harry Randall a fait jouer ses avants puis a tenté d'y aller seul. Un mauvais choix face à Kremer et ses gros bras. Clermont se sortait de ce temps chaud sans encaisser de points, mais ne voyait plus vraiment le cuir depuis l'essai. Une percée de Yato a suffi pour mettre le feu à la défense anglaise. A quelques secondes des citrons, le moment était parfait pour marquer à nouveau. Jauneau a choisi le côté fermé, fixé et donné à Belleau. Servi en bord de touche, Raka a résisté à deux défenseurs pour offrir 12 longueurs d'avance aux siens après la transformation (12-0).

Bristol refuse d'abdiquer

En étant plus efficace et plus patient dans les zones de marque, Clermont aurait sans doute tourné avec un plus gros avantage à la pause. Mais les hommes d'Urios ont également eu chaud à plusieurs reprises. Sans une grosse défense, et des erreurs anglaises, notamment en touche, le score aurait aussi pu être plus serré. Preuve que rien n'était fait au moment de reprendre. Les premières minutes du second acte ont ainsi été très rythmées. Sous l'impulsion de Genge, Bristol a mis les siens dans l'avancée et offert une très bonne touche à cinq mètres. Un ballon porté bonifié par un essai de pénalité à la 49e (12-7). La double peine pour l'ASM avec le jaune de Falgoux.

Malgré l'absence de ce dernier, Clermont a immédiatement investi le camp anglais. Jauneau a dynamité la défense avant la très grosse prise de balle de Raka tout en puissance. Une pénalité récupérée, c'est l'option de la pénaltouche qui a été choisie. Un choix payant puisque Raka a doublé la mise en arrivant lancé plein fer dans la défense (53e). Son 92e sous le maillot clermontois. Une réalisation qui fait du bien, d'autant que l'ASM était toujours à 14 à ce moment-là (19-7). Déterminés, les pensionnaires du Michelin ont cherché à enfoncer le clou avant l'heure de jeu. Mais c'est un deuxième essai anglais qui est venu refroidir leurs ardeurs sur une touche défensive clermontoise mal négociée.

Fin de match sous tension

A un quart d'heure de la sirène, la victoire n'avait pas choisi son camp (19-12). Quelques instants plus tard, les Bears trouvaient la faille en bout de ligne. Un coup de pied par-dessus de Byrne récupéré par Benhard Janse van Rensburg a vu Noah Heward filer en Terre promise. 19 partout, un résultat temporaire qui ne faisait les affaires de personne. Tandis que le perdant est éliminé des deux compétitions européennes. On sent néanmoins qu'il y a plus d'envie dans les rangs anglais et surtout que la défense des Jaunards fatigue. La pénalité glanée à la 73e aurait été une belle occasion de prendre une option sur la victoire. Mais une fois n'est pas coutume, Urdapilleta a raté le coche.

Deux minutes plus tard, Clermont, sous les ordres d'Urios, a choisi la touche alors qu'une nouvelle pénalité était dans les cordes de l'Argentin. Un choix qui n'a pas été payant. Le ballon porté de l'ASM ayant été bien défendu et coffré par les Bears. Du moins dans un premier temps. Suite à l'appel du TMO, les Auvergnats ont finalement récompensés par un essai de pénalité suite à la faute de Fitz Harding, coupable d'avoir écroulé le maul (26-19). Une fin de match totalement folle ! Puisque sur le renvoi, Raka a perdu le cuir au contact. Une possession immédiatement convertie par un essai de Bristol par Marmion. 26 partout après l'égalisation de Byrne. Tout était à refaire pour les locaux qui repartaient à l'assaut de l'en-but adverse. Clermont a eu l'occasion de l'emporter, mais Urdapilleta n'a pas pu armer son drop. C'est finalement Thomas Ceyte qui a délivré le Michelin à la 86e après une folle séquence. Victoire bonifiée, et dans la douleur, 33 à 26 de Clermont.