25 offloads, l'OVNI Flament : 5 stat’ indécentes de Stade Toulousain - Leicester

Le Stade Toulousain n’a eu aucune pitié pour les Leicester Tigers en Champions Cup. Ce dimanche 19 janvier au stade Ernest-Wallon, les Rouge et Noir ont livré un récital exceptionnel en s’imposant sur le score de 80 à 12. Les Toulousains ont inscrit pas moins de 12 essais.

Durant cette rencontre, le collectif toulousain s’est illustré à travers des statistiques impressionnantes. Parmi les 23 joueurs haut-garonnais alignés, certains ont livré des prestations exceptionnelles. Certains internationaux européens se sont notamment mis en valeur, à quelques semaines du Tournoi des VI Nations.

37 défenseurs battus, Leicester en mode passoire

Très rapidement, les Anglais ont été incapables de répondre au défi physique imposé par le Stade Toulousain. Les hommes d’Ugo Mola jouaient vite, trop vite. Ainsi, cette fébrilité se remarque au niveau des statistiques défensives. Par exemple, les pensionnaires de Premiership n’ont réussi que 63 % de leurs plaquages, quand les Toulousains ont battu pas moins de 37 défenseurs sur la pelouse d’Ernest-Wallon.

25 offloads, jeu de mains !

Sur l’ensemble de la rencontre, les Toulousains ont réalisé pas moins de 25 passes après-contact face aux Leicester Tigers. Ce chiffre impressionnant correspond à environ un offload toutes les 3 minutes, uniquement du côté toulousain. Quand les Toulousains n’arrivaient pas à trouver la solution avec leurs qualités athlétiques, ils n’hésitaient pas à faire appel à leur technique, dans la plus grande tradition rouge et noir.

12 turnovers gagnés, le Stade Toulousain mort de faim

Sur l’ensemble de la rencontre, le Stade Toulousain n’a jamais souhaité voir de quoi les Anglais étaient capables. Pour preuve, presque deux tiers du temps de la rencontre a eu lieu dans la moitié de terrain de Leicester. Ensuite, les Rouge et Noir sont allés récupérer pas moins de 12 ballons dans les rucks et mauls anglais. En plus de cela, Julien Marchand et ses coéquipiers n’ont perdu aucun ballon en touche ou en mêlée. Seul point noir dans l’équation, les Toulousains ont été pénalisés à 15 reprises cet après-midi.

Thibaud Flament, un O.V.N.I. parmi les hommes

La performance du deuxième ligne international a été magistrale en Haute-Garonne. Le numéro 4 a disputé l’intégralité du match et a parcouru pas moins de 76 mètres ballon en mains. Il a délivré 4 offloads (seul Antoine Dupont a fait mieux) et a gagné un turnover. De plus, l’ancien joueur des Wasps a franchi à 2 reprises et a été l’avant ayant le plus souvent porté le ballon, à 14 reprises. Au vu de la performance de Damian Penaud avec l’UBB et de Thibaud Flament avec le Stade Toulousain, le XV de France a de quoi faire cet hiver.

Ce dimanche, l’international italien a livré un match de grande qualité. Sur l’ensemble de la rencontre, il a parcouru pas moins de 180 mètres avec le ballon et a transpercé la ligne de défense adverse à quatre reprises. Il est aussi le joueur ayant battu le plus de défenseurs, ayant éliminé pas moins de neuf adversaires avec ses courses tranchantes. En défense, il a également été impérial, réussissant neuf plaquages et figurant parmi les meilleurs plaqueurs de la rencontre, côté toulousain.

