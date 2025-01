RUGBY. L’âge d’or du Stade Rochelais en sursis après la défaite à Trévise ?

Déjà peu rassurant en Top 14, le Stade Rochelais peine à se relancer en Champions Cup, comme ce fut son habitude sur les dernières saisons.

Les supporters du Stade Rochelais doivent se poser tout un tas de questions. Ce samedi 18 janvier, en Italie, les hommes de Ronan O’Gara se sont inclinés face au Benetton Trévise (32-25). Cette défaite inattendue continue de distiller le doute au sujet des capacités de cet effectif à réitérer les exploits qui ont forgé son mythe. La fin d’un âge d’or ?

Sur le papier, la saison est pourtant loin d’être mauvaise. En Champions Cup, les Maritimes se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Champions Cup, où ils sont sûrs de recevoir. Sur la scène nationale, ils sont dans le wagon de tête et pointent à la sixième place. Mais alors, y a-t-il vraiment un problème à La Rochelle ?

Les doutes se situent ailleurs que dans les résultats. Ces joueurs semblent en méforme et la dynamique générale de l’équipe a radicalement changé. Cette saison, le Stade Rochelais n’est plus impérial sur les événements qui ont construit sa légende contemporaine : sa solidité à domicile et son attention pour la Champions Cup.

Fin novembre, ils concèdaient une défaite à domicile contre le RC Vannes, promu et lanterne rouge, sur leur pelouse de Marcel-Deflandre (14-23). Sur ces derniers jours, le stade Rochelais perdait à domicile contre un Leinster loin de ses standards habituels (14-16). Ils s’inclinaient ensuite contre Trévise qui, même si cette formation impressionne ces dernières saisons en URC, n’est pas supposé être du calibre à battre un effectif récemment double champion de la compétition.

Récemment, Ronan O’Gara avouait que son discours ne passait plus aussi bien qu’avant. Après la courte victoire face à une équipe C du Stade Toulousain, il y a deux semaines, il déclarait ceci selon Rugbyrama : “Je dois changer un peu mon management et on doit changer un peu l’esprit et j’espère que ça va donner quelque chose de plus positif.” Pour l’instant, la nouvelle mayonnaise a du mal à prendre.

Cependant, le Stade Rochelais n’a pas encore livré tout ce qu’il savait faire, l’effectif de la capitale aunisienne a beaucoup de ressources. Parmi elles, on compte les fenêtres internationales. En effet, les Maritimes ont souvent profité des coupures internationales pour revenir revigorés. C’était notamment le cas après la tournée automnale où, dès que tous les cadres étaient revenus, La Rochelle avait montré un beau visage lors des deux premières journées de Champions Cup, avant de retomber dans ses travers en Top 14.

Ensuite, si le Stade Rochelais ne semble pas performant en saison régulière, il peut aussi se réveiller lors des phases finales. L’année dernière, cela s’est observé en Afrique du Sud, lors de la victoire face aux Stormers en Champions Cup. En Top 14, les Maritimes avaient récidivé en allant surprendre Toulon à Mayol (29-34) en barrage. Ils avaient ensuite tenu tête au Stade Toulousain (39-23), avant de craquer dans les dernières minutes, en demi-finale. Alors même si le Stade Rochelais semble fébrile, ses adversaires devraient se méfier, car il peut être plus proche de la bête blessée que du cador à l’agonie…

