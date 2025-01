TOP 14. O’Gara se juge ‘‘responsable’’ de ce triste Stade Rochelais, un renouveau attendu ?

Après la triste victoire contre le Stade Toulousain, l’entraîneur du Stade Rochelais Ronan O’Gara a confié que son discours ne passait plus aussi bien qu’avant.

Certes, la victoire est là, mais elle est triste. Cette première affiche de 2025 devait être une fête pour le Stade Rochelais et une large victoire était attendue. Face à un effectif peu expérimenté du Stade Toulousain, plusieurs doubles champions d’Europe rochelais se présentaient. Cependant, il aura fallu attendre l’ultime seconde pour qu’une pénalité d’Antoine Hastoy délivre Marcel-Deflandre (22-19).

Après ce résultat, Ronan O’Gara n’a pas hésité à faire son mea-culpa, selon des propos rapportés par Rugbyrama. Engageant une part de responsabilité personnelle, via son discours qui a visiblement du mal à fonctionner depuis quelques mois :

Je pense que je peux compter sur plus de 35 joueurs. Ce soir, vous ne l’avez pas vu, je ne l’ai pas vu, mais ils ne sont pas devenus des mauvais joueurs en trois ou six mois. Je pense que je suis plus responsable qu’eux. C’est la vérité. Avec certains, l’exigence est confondue avec la négativité. Mais il est certain que j’ai « gelé » beaucoup de joueurs, pas capables de gérer la pression mise sur eux. C’est une bonne leçon pour moi. Je dois changer un peu mon management et on doit changer un peu l’esprit et j’espère que ça va donner quelque chose de plus positif.”

Après ces propos, l’Irlandais a promis qu’il y aurait du changement prochainement. “Je pense que si tout le monde améliore son investissement et que le rugby est la vraie priorité… Il y a tellement de bons joueurs qui, en ce moment, ne s’expriment pas, je disais que certains sont « gelés »par mon exigence et mon discours, mais ça va se libérer très bientôt”, assurait-il en conférence de presse.

Le Stade Rochelais, un 5ᵉ décevant ?

Si le Stade Rochelais est cinquième du Top 14 et affiche un visage convaincant en Champions Cup, le constat reste amer. L’effectif de Ronan O’Gara ne trouve plus de solutions, surtout dans le registre offensif.

À la mi-saison, le Stade Rochelais était la 11ᵉ meilleure attaque du Championnat, ou la 3ᵉ moins performante, tout dépend comment on voit le verre. Des formations en difficulté comme le RC Vannes ou le LOU affichent un plus grand nombre de points accumulés depuis le début de saison.

Pire encore, les Maritimes sont la pire attaque du Top 14 à l’extérieur, à égalité avec l’ASM Clermont Auvergne. Même à domicile, ils ne se montrent pas totalement rassurants. La défaite surprise contre le RC Vannes et la victoire étriquée de ce week-end en sont la preuve.

Pourtant, tout ne va pas mal du côté de l’Atlantique. En effet, le Stade Rochelais est la 3ᵉ équipe ayant encaissé le moins d’essai sur cette saison. Elle tourne également à une moyenne convenable de 10,4 pénalités concédées par match. En l’état, il semble que seule la fougue offensive manque aux Maritimes. Ronan O'Gara trouvera-t-il le moyen de la raviver avant les transferts alléchants de la prochaine intersaison ?

