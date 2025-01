Il n’est ni à Toulouse ni à l’UBB, ce crack affole le Top 14 : meilleur attaquant, 2ᵉ gratteur, etc.

Embarqué dans le début de saison convaincant de l’Aviron Bayonnais, Sireli Maqala fait grimper tous les compteurs en Top 14.

La première moitié du Top 14 2024-2025 a rendu son verdict. Au cœur de la course aux six premières places, certaines équipes s’en sortent mieux que d’autres. Derrière les cadors, Toulouse et UBB entre autres, l’Aviron Bayonnais impressionne. L'un des principaux artisans de cette réussite est le Fidjien Sireli Maqala, véritable funambule des terrains.

Dans le Pays Basque, le second centre régale. Tout d’abord, il se place au sommet du classement des meilleurs marqueurs d’essais du Top 14. Selon les statistiques officielles de la LNR, l’international fidjien culmine à 10 réalisations en 11 matchs à la mi-saison.

Maqala soigne ses stat'

Sans surprise, Sireli Maqala arrive ensuite en tête d’une autre statistique offensive. Ainsi, il est le joueur ayant cassé le plus de plaquages cette saison. Avec sa vitesse et sa puissance, le trois-quart de 24 ans a brisé pas moins de 47 étreintes, soit près de 4,3 par rencontres en moyenne.

De plus, il est également bien placé dans d’autres classements offensifs. Par exemple, il est le deuxième joueur ayant parcouru le plus de mètres avec le ballon en main (911 m). Seul le Géorgien du LOU Rugby, Davit Niniashvili, le devance (1014 m).

Enfin, Sireli Maqala s’illustre dans une ultime catégorie en tant qu’attaquant. Derrière Ange Capuozzo et Salesi Rayasi, il est le troisième joueur comptant le plus de franchissements (11) depuis le début de saison. Le Toulousain et le Vannetais ont effectué respectivement 15 et 12 percées dans le rideau défensif adverse en Top 14 cette saison.

Mais au-delà de ses performances offensives, le joueur de l’Aviron Bayonnais se fait aussi remarquer par des performances impressionnantes en défense. Preuve en est, Sireli Maqala est le deuxième meilleur gratteur du Top 14. Il a gagné un contest au sol à 7 reprises cette saison. Seul le flanker du Stade Toulousain Jack Willis fait mieux cette saison avec 12 récupérations de balle dans ce domaine.

Arrivé à l’Aviron Bayonnais en 2021, Sireli Maqala réalise le meilleur début de saison de sa carrière en Top 14. Sur cet exercice, son association au centre avec l’ancien international anglais Manu Tuilagi fait des ravages. Entre puissance, solidité défensive, technique et explosivité, le club basque tient peut-être la meilleure paire de centres de l’Hexagone.

