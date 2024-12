2024, l’année Dupont ? La stat complètement folle montre à quel point il fut irrésistible

En 2024, Antoine Dupont a tout raflé. Au-delà des titres et des distinctions, regardez plutôt son bilan chiffré.

On ne va pas se mentir, écrire sur Antoine Dupont pour tout et pour rien commence à agacer tout le monde. Que ce soit les auteurs comme les lecteurs.

Le truc, c’est qu’en plus d’affoler les compteurs de lecture, il semblerait aussi qu’il y ait toujours quelque chose à dire sur ce garçon dans la lumière malgré lui. Souvent si brillant qu’il éclairerait une nuit sans étoiles à lui seul.

La dernière stat en date ? On attendait la fin de l’année 2024 pour la sortir, et voir jusqu’où le demi de mêlée pourrait la pousser, avec 2 ou 3 matchs en plus dans la besace.

''Son talent est obscène'', Antoine Dupont numéro 1 du Top 100 des meilleurs joueurs de Rugby Pass

Mais puisque certaines pages ont déjà commencé à la relayer sur les réseaux sociaux, on vous la donne en mille : sur les 21 matchs de XV auxquels il a participé en 2024, Dupont en a gagné 20. Le tout saupoudré de 15 essais marqués…

A cela, on pourrait bien sûr ajouter les 24 matchs officiels de rugby à 7 qu’il a disputés cette année. Il en a gagné 21 et concédé 1 match nul. Soit un ratio total de près de 89 % de victoires.

Personne n’affiche un tel pourcentage de victoires dans le monde professionnel, parmi tous les joueurs autant disputés au moins 20 rencontres.

Et si Dupont ne fait évidemment pas tout tout seul et a profité d'évoluer dans des équipes exceptionnelles pour afficher des statistiques à ce point aberrantes, notons que lors de sa seule défaite de l'année à XV (face à l'UBB, 31 à 28, en mars), il avait débuté la rencontre sur le banc mais avait tout de même trouvé le moyen d'être l'homme du match côté toulousain. Qui dit mieux ?