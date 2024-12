VIDÉO. Le père Noël est passé : Antoine Dupont distribue les caviars et frôle un record face à l’Ulster

Diabolique et altruiste comme toujours face a l’Ulster, Antoine Dupont a réalisé une performance historique face à l’Ulster.

Après une tournée d’automne où il fut Duponesque dans les efforts et la distribution mais sans coups d’éclats majeurs, Antoine Dupont avait profité - comme d’autres de ses coéquipiers internationaux - d’un week-end de repos.

Et à en croire la performance du numéro 9 toulousain et de ses compères face aux Irlandais ce dimanche, force est de constater que cette petite coupure a fait du bien aux jambes et aux têtes.

Champions Cup. ''Le festival'' de Toulouse contre un Ulster humilié fait jubiler Twitter

En tous cas, Toulouse a déroulé face à une province qui n’a plus l’épaisseur d’il y a quelques saisons. Les Irlandais se sont battus, notamment devant, mais furent dépassés par la puissance des avants et la vitesse des 3/4 toulousains.

Dupont, le Père Noël de Toulouse

Il n’y ont d’ailleurs vu que du rouge, ce que le score final (61 à 21) et le détail (9 essais) confirment aisément. A ce titre, Many Meafou s’est offert un doublé, tout comme Ange Capuozzo, qui a définitivement pris une autre dimension dans l’effectif haut-garonnais cette saison.

Mais le plus impressionnant des magiciens fut comme souvent Dupont, donc. Galvanisé par ses rencontres européennes, le capitaine rouge et noir fut un poison au pré, au pied, ainsi qu’un accélérateur de jeu permanent.

Intenable, Dupont en a aussi profité pour faire briller ses partenaires en les plaçant dans les intervalles. Parfois pour breaker, parfois pour marquer. Tout en jouant le rôle du Père

A l’aise dans tous les rôles, Toto avait donc choisi celui du Père Noël avant l’heure ce dimanche. En témoignent ses 4 passes décisives réalisées face à l’Ulster. Chose qu’aucun joueur n’avait jamais réalisé depuis la création de la Champions Cup… hormis Antoine Dupont lui-même (5 passes décisives), face aux Sharks, en avril 2023.

RUGBY. ''Il a fallu 50 ans pour qu'on me compare à quelqu'un'', Dupont adoubé par Gareth EdwardsEt si on ne devait en retenir qu’une ? On pencherait évidemment pour ce caviar au pied à destination de Capuozzo. Une passe au pied millimétrée de 50 mètres, qui retombait comme par enchantement dans les bras de l’Ange d’Ernest-Wallon, qui n’avait plus qu’à aplatir. Pas de doute, dans la ville rose, la magie de Noël est bel et bien lancée…