RUGBY. ''Il a fallu 50 ans pour qu'on me compare à quelqu'un'', Dupont adoubé par Gareth Edwards

Au cours d’un entretien avec la BBC, la légende Gareth Edwards a évoqué la comparaison récurrente faite entre lui et Antoine Dupont.

Son nom a marqué l’histoire du rugby. Dans les années 70 le demi de mêlée gallois Gareth Edwards est entré dans la légende en s’illustrant comme le meilleur demi de mêlée de l’histoire du rugby. Encore aujourd’hui, son nom est l’un des seuls de l’ère amateur à être régulièrement cité dans les débats à son poste.

Au XXIe siècle, son nom revient même au cœur d’un débat : Antoine Dupont est-il déjà meilleur que la légende Gareth Edwards ? Pour répondre à cette question, l’icône du pays de Galles a été interrogé par la BBC, dans l’émission Scrum V Top 5.

Cependant, l’ancien numéro 9 au 53 sélections a esquivé la problématique en répondant avec une pointe d’ironie. “Il a fallu 50 ans pour qu'on me compare à quelqu'un, qu'à cela ne tienne. Puisse-t-il continuer à jouer aussi bien pendant encore longtemps”, répond l’homme de 77 ans à Mike Bubbins, animateur de l’émission.

Ensuite, le Gallois s’est pris au jeu de l’analyse du jeu d’Antoine Dupont. Ainsi, il a souhaité mettre en avant sa polyvalence exceptionnelle. “Antoine est un joueur exceptionnel et polyvalent, capable de jouer 10, centre ou arrière. En fait, nous pourrions interchanger nos postes si nous jouions ensemble. Il pourrait commencer en tant que demi de mêlée et moi en tant qu'ouvreur”, s’amuse-t-il à imaginer.

Par ailleurs, Gareth Edwards confie qu’il a déjà eu l’occasion de rencontrer le capitaine du XV de France ces dernières années. Que cela soit sûr ou en dehors des terrains, l’ancien Lion Britannique encense le Frenchie : “Je prends plaisir à le regarder jouer. Il joue souvent de manière exceptionnelle au milieu du chaos, ce qui montre qu'il a des qualités qui ne le cantonnent pas à un seul poste.”

Avant Dupont, il y avait Edwards…

À son époque, Gareth Edward n’a pas eu l’occasion de disputer la Coupe du monde ou bien de remporter la Champions Cup, deux compétitions qui n’existaient pas. Cependant, il a évidemment participé au Tournoi des V Nations. C’est sur cette compétition que sa légende s’est construite, puisqu’il a remporté la compétition à sept reprises en seulement 12 participations, entre 1967 et 1978. Lui et ses coéquipiers avaient notamment signé trois Grands Chelems.

Plus jeune capitaine de l’histoire du pays de Galles, à seulement 20 ans, il porte également les couleurs des Lions Britanniques à 10 reprises. Il était l’homme fort de la seule sélection des Lions à avoir déjà remporté une tournée en Nouvelle-Zélande, en 1971. Trois ans plus tard, il repartira porter la tunique rouge et sera au cœur d’une tournée légendaire. En Afrique du Sud, lui et ses coéquipiers vont glaner 21 victoires et un match nul en 22 matchs, une performance jamais vue depuis le début du siècle.

