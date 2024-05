RUGBY. Brian O'Driscoll s'incline : Antoine Dupont, le meilleur joueur de l'ère professionnelle ?

Brian O'Driscoll n'a pas tari d'éloges sur Antoine Dupont après la finale de la Champions Cup. Le demi de mêlée français a encore une fois prouvé son immense talent.

La prestation d'Antoine Dupont en finale de la Champions Cup face au Leinster a ébloui plus d'un fan de rugby. Du simple supporter à l'ancien international, tous ont été estomaqués par les actions du demi de mêlée du Stade Toulousain. Et ce, alors même qu'il est considéré comme le meilleur du monde depuis plusieurs saisons.

Preuve du potentiel du Tricolore, il a encore réussi à surprendre les observateurs les plus avertis comme Brian O'Driscoll. "Il a joué à un niveau bien supérieur à tous ceux présents sur le pré", a lancé l'ancien centre du Leinster et de l'Irlande via le podcast Off The Field.

Il faut dire que Dupont n'a pas évolué dans son style habituel lors de ce choc au sommet. Il faut dire que les défenses ont pris le pas sur l'attaque durant une très grande partie de la rencontre. Laquelle a été hautement intense de la première à la centième minute.

‘‘Euro Masterclass’’ : Dupont et le Stade Toulousain choquent la presse étrangère, s’inclinant devant sa 6ᵉ étoile en Champions Cup"On ne l'a pas vu faire de très belles courses en soutien ou bien de sublimes passes." Là où le numéro 9 toulousain a été en vue, c'est dans ce qu'on peut appeler parfois le travail de l'ombre. Un travail qu'il a mis en lumière avec des grattages décisifs, des montées défensives agressives. Sans oublier son jeu au pied déterminant.

"Il a joué un rugby à la fois simple et parfait." Sachant quand mettre le nez dans les rucks ou quand lever la tête pour ajuster une merveille de 50/22 derrière la défense irlandaise. "Ce n'était qu'un coup d'oeil, pour ne pas trop en dévoiler, puis il a fait preuve d'une précision chirurgicale."

VIDÉO. Attaquant en or, défenseur en diamant : Dupont a-t-il joué le meilleur match de sa vie face au Leinster ?BOD est véritablement fan du Tricolore. "Il est tellement génial à voir jouer. Même si je n'étais pas neutre pendant la finale, c'était époustouflant". Ce qui impressionne l'Irlandais, c'est qu'en dépit des louanges et de sa "réputation" de meilleur joueur du monde, il continue de mouiller le maillot et d'élever son niveau.

"Ses performances le poussent tout droit vers ce qu'on pourrait appeler le meilleur joueur de l'ère professionnelle. Il possède assurément tout ce qu'il faut. Et ce qu'il a fait contre le Leinster restera dans les annales du rugby." Loin d'être rassasié et fatigué, Antoine Dupont va enchaîner dès ce week-end avec France 7 à Madrid. "Vu sa forme actuelle, il pourrait bien être élu joueur du tournoi."

RUGBY. Quand reverra-t-on Antoine Dupont avec le Stade Toulousain en Top 14 ?