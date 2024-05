RUGBY. Quand reverra-t-on Antoine Dupont avec le Stade Toulousain en Top 14 ?

Antoine Dupont, star de la finale de Champions Cup, rejoint les Bleus du VII à Madrid avant les JO. Quand retrouvera-t-il le Top 14 avec Toulouse ?

Fraîchement couronné champion d'Europe avec le Stade Toulousain après une finale mémorable contre le Leinster, le voilà déjà prêt à en découdre sur un autre front. A peine le temps de fêter la 6e étoile des rouge et noir, le meilleur joueur de l'année en Champions Cup troque le maillot du XV pour celui des Bleus du VII.

‘‘Dupont est le meilleur joueur de l’histoire du rugby’’, un ancien international britannique s’enflamme !Le demi de mêlée a été retenu par l'équipe de France à 7 en vue du tournoi de Madrid, dernière étape des World Sevens Series avant les Jeux Olympiques de Paris. A l'orée de cette grande finale, et fort de leur victoire à Los Angeles, les Bleus occupent la 5e place du classement général. Même si le titre est impossible à décrocher, les Tricolores auront à coeur de bien terminer pour engranger de la confiance en vue des JO.

Ce n'est pas une surprise pour les supporters. Dupont, déjà engagé dans ce projet olympique depuis le début de l'année, a marqué les esprits lors des étapes de Vancouver et Los Angeles. Avec 12 matchs joués et 6 essais inscrits, il s'est imposé comme un atout majeur pour les Bleus. Pourtant, les aficionados du Stade Toulousain se demandent déjà quand leur capitaine reviendra fouler les pelouses du Top 14.

Qu'ils se rassurent, Antoine Dupont ne manquera pas les phases finales. Les Rouge et Noir sont déjà qualifiés, ce qui permet au demi de mêlée de se concentrer sur le tournoi de Madrid sans compromettre les ambitions du club en championnat. Le timing est parfait. Le tournoi de Madrid se déroule en même temps que la 25e journée de Top 14, une étape sans enjeu direct pour Toulouse. Et, ce même si les Haut-Garonnais auront à coeur de rester invaincus à domicile face au Stade Rochelais.

VIDÉO. Attaquant en or, défenseur en diamant : Dupont a-t-il joué le meilleur match de sa vie face au Leinster ?Dupont reviendra ensuite à temps pour les demi-finales du championnat, avec la perspective d'un doublé en tête. On peut imaginer qu'il sera au repos ensuite lors du déplacement à Lyon dans le cadre de la 26e journée. Le Stade Toulousain pourra alors compter sur sa star pour aller chercher un nouveau titre de champion de France. Le week-end dernier, Dupont a démontré une fois de plus son extraordinaire capacité d'adaptation lors de cette finale palpitante en Champions Cup.

Le demi de mêlée, souvent qualifié d'homme à tout faire, se lance maintenant dans un nouveau défi. Sélectionné par Jérôme Daret, entraîneur de l'équipe de France à 7, il va apporter toute son énergie et son talent au collectif français dans l'optique des JO de Paris (26 juillet-11 août).

Les supporters peuvent donc souffler. Antoine Dupont est en pleine forme et prêt à relever tous les défis. Que ce soit sous les couleurs des Bleus ou avec le maillot du Stade Toulousain, il ne fait aucun doute qu'il continuera à émerveiller par ses exploits.

‘‘Euro Masterclass’’ : Dupont et le Stade Toulousain choquent la presse étrangère, s’inclinant devant sa 6ᵉ étoile en Champions Cup