‘‘Euro Masterclass’’ : Dupont et le Stade Toulousain choquent la presse étrangère, s’inclinant devant sa 6ᵉ étoile en Champions Cup

Après une finale chargée en émotion, le Stade Toulousain a remporté une sixième étoile de Champions Cup au détriment du Leinster.

Là où le sacre sud-africain de Challenge Cup en inquiète certains, la bonne vieille recette d’une finale Stade Toulousain - Leinster (31-22) remportée par les Rouge et Noir en a régalé beaucoup. Ce samedi 25 mai, à Londres, les hommes d’Ugo Mola sont un peu plus entrés dans l’histoire. Avec ce sixième sacre en Coupe d’Europe et au-delà, les Toulousains ont épaté le monde du rugby.

En France, le Stade Toulousain partage l'une de ses Une de L’Équipe avec le PSG, vainqueur de la Coupe de France de football. Le quotidien sportif évoque les “cracks” vêtus de rouge et de noir et souligne un Antoine Dupont qui “avait toute la panoplie” du joueur décisif. Le journal met aussi en avant un Jack Willis qui “a signé une prestation défensive colossale, par le nombre de ses interventions, leur qualité et leur nuisibilité pour les attaques de l'équipe irlandaise.”

Voici les unes du journal L’Equipe du dimanche 26 mai 2024 ! pic.twitter.com/IbMGsBCXfZ May 25, 2024

De son côté, le Midi Olympique met en lumière la qualité de cette joute internationale. À une époque où la Coupe du monde des clubs de rugby paraît très concrète et où la Champions Cup est comparée aux autres grandes compétitions du globe, le journal spécialisé place cette finale ainsi, dans le monde du rugby. S’il souligne le nombre d’essais comme plus faible qu’attendu, il loue la qualité de la finale ainsi :

Il y eut, outre-Manche, tout ce que compte le rugby de plus beau : un combat de chiens dans les regroupements, des rebondissements incessants, un suspense qui plongea parfois ce stade ras-la-gueule dans un silence horrifié et une intensité qui fut finalement digne de cette compétition magnifique, fantastique et désormais largement supérieure au Super Rugby et ses horripilantes farandoles, qui plus est, chorégraphiées dans des coquilles vides.”

Ailleurs dans le monde, les yeux se tournent surtout vers les performances XXL de Jack Willis et (surtout) d'Antoine Dupont. Dans les notes de Rugby Pass, les deux récoltent un glorieux 10/10 pour leur finale d’anthologie. Avec ses grattages, Antoine Dupont “signe une Euro Masterclass” et voit sa prestation être louée aux quatre coins du globe.

Ainsi, la BBC est également dithyrambique envers le Toulousain. Le média britannique explique que la passe décisive avortée pour Juan Cruz Mallia dès la 2ᵉ minute de jeu “n’était que le début d’une performance spéciale” vers une sixième étoile. Dans son article, la célèbre radio applaudit aussi l’humilité du joueur tout au long de la rencontre et après cette dernière, face à la presse.

En Irlande, l’Irish Times évoque une finale remportée par Toulouse grâce à la gestion des turnovers, où le Leinster a péché. Comme partout ailleurs, il se concentre aussi sur la performance du demi de mêlée qui “a fait la différence et permet aux Français de s'imposer après prolongation.” En parallèle, le journal irlandais dresse le portrait d’un “Leinster dévasté” dont “la troisième défaite d’affilée en finale fait plus mal qu’aucune autre”.

Enfin, l’iconique magazine Rugby World a aussi voulu mettre en lumière les buteurs de la rencontre côté toulousain. Si les louanges sur Antoine Dupont sont bien présentes, il congratule aussi le “coup de pied monstrueux de Blair Kinghorn” et “la botte de Thomas Ramos (qui) a permis à Toulouse de régner à nouveau sur l'Europe”. Concernant le demi de mêlée français, il ironise que “sa dynamique dorée pourrait encore s'étendre au Top 14 et à une petite histoire sans importance, les Jeux Olympiques de Paris à domicile.”

