''Son talent est obscène'', Antoine Dupont numéro 1 du Top 100 des meilleurs joueurs de Rugby Pass

Dupont au sommet du rugby. Classé numéro 1 mondial par Rugby Pass, le capitaine français dépasse Kolbe et du Toit. Une juste récompense pour une année hors du commun.

Antoine Dupont, capitaine des Bleus et pièce maîtresse du Stade Toulousain, a été désigné numéro 1 du prestigieux Top 100 des meilleurs joueurs de l'année 2024 par Rugby Pass.

Devant des stars planétaires comme Cheslin Kolbe et Pieter-Steph du Toit, le demi de mêlée français assoit un peu plus sa domination sur le rugby mondial. Une distinction qui couronne une année exceptionnelle, marquée par des exploits aussi bien collectifs qu’individuels.

Une année en or pour Dupont

2024 restera gravée comme une année exceptionnelle pour Dupont. Avec le Stade Toulousain, il a réalisé un nouveau doublé Top 14 – Champions Cup, tout en étant élu homme du match lors de la finale européenne à Londres puis meilleur joueur de la compétition. Mais c’est surtout sur la scène internationale que le "meilleur joueur du monde" a frappé fort : il a mené la France vers un titre olympique historique au rugby à 7 au Stade de France aux dépens des Fidji. Ajoutez à cela des distinctions individuelles à la pelle et une reconnaissance unanime : Antoine Dupont est devenu le joueur le plus incontournable du rugby mondial.

Un impact hors du commun

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 29 passes décisives, 61 passes après-contact, 318 courses, 1365 mètres gagnés, 16 franchissements, 101 défenseurs battus et 21 turnovers gagnés. Ces chiffres, recueillis par Opta, dépassent tout ce qu’un demi de mêlée classique pourrait produire. Et son influence va bien au-delà des statistiques.

Sans Dupont, la France a vacillé lors du Tournoi des Six Nations 2024 selon RugbyPass. Avec lui, elle a tenu tête aux All Blacks lors de la tournée d’automne. Ses exploits récents, comme son triplé en 11 minutes (ou 9 selon les sources) contre Clermont pour son retour en Top 14. Ou ses quatre passes décisives face à l’Ulster le week-end dernier, rappellent qu’il est capable de transformer n’importe quel match en chef-d’œuvre. "Son talent est obscène", lance le journaliste de RugbyPass.

Penaud, Mauvaka et les autres Français en lumière

Derrière Dupont, d’autres Tricolores brillent dans ce classement. Damian Penaud, autre cadre du XV de France, occupe une très respectable 13e place. Son coéquipier au Stade Toulousain, Peato Mauvaka, se classe 31e grâce à une régularité exemplaire. Suivent Grégory Alldritt (33e) et Charles Ollivon (43e), deux leaders incontournables de l’équipe de France. Ramos, lui, n'est que 74e (devant Marchand, 79e) malgré une régularité face aux perches et une influence sur le jeu du Stade Toulousain et des Bleus qui n'est plus à démontrer.

On retrouve également Romain Ntamack au 49e rang, puis Meafou (55e) et Louis Bielle-Biarrey. Si le Bordelais n'est "que" 58e, on doute qu'il reste longtemps loin du Top 10 s'il continue à marquer des essais comme il l'a fait en 2024. Il pourrait très bien se hisser aux côtés de Dupont et même prendre la place de Cheslin Kolbe dans un avenir proche. Ce palmarès illustre la richesse actuelle du rugby français, qui s’appuie sur des talents d’exception pour rivaliser avec les meilleures nations. Mais, qu’on se le dise, Antoine Dupont est la tête d’affiche incontestée.

Avec cette nouvelle distinction, le demi de mêlée de 28 ans renforce sa légende. Qu’il s’agisse de briller sur les terrains du Top 14, de la Champions Cup ou sur la scène internationale, Dupont continue de repousser les limites du possible. Et tant qu’il sera en activité, difficile d’imaginer un joueur capable de lui ravir la couronne.