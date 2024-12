Ronan O'Gara potentiel premier sélectionneur étranger du XV de France ? L'envie ne manque pas

O'Gara se positionne. L’entraîneur rochelais, double champion d’Europe, envisage un avenir au sommet avec l’Irlande, l’Angleterre ou la France, mais écarte un poste au Pays de Galles.

Le charismatique Ronan O'Gara, actuel entraîneur de La Rochelle, a une nouvelle fois fait parler de lui. Et cette fois-ci, ce n'est pas à cause de propos houleux qui lui auraient valu une nouvelle suspension.

Dans un entretien avec The Guardian, l'Irlandais a exprimé son ambition de devenir sélectionneur, tout en précisant qu'il n’envisageait pas de prendre les rênes du Pays de Galles, même si le poste devenait vacant. Ce n'est pas la première fois que l'ancien ouvreur du XV du Trèfle exprime cet avis. Mais elle semble de plus en plus forte dans son esprit.

Un entraîneur ambitieux sous contrat jusqu'en 2027

À La Rochelle, O'Gara est comme chez lui et il ne manque pas d'ambitions. Sous contrat jusqu’en 2027, il a conduit les Maritimes à deux sacres consécutifs en Champions Cup, inscrivant son nom au panthéon du rugby européen.

Pourtant, l'Irlandais semble déjà penser à l'étape suivante. « Si l’occasion se présentait, j’aimerais discuter d’un poste avec l’Irlande, l’Angleterre ou la France », a-t-il confié. Mais alors, pourquoi écarte-t-il le Pays de Galles ? La réponse reste floue, bien qu'il insiste sur l'importance d’un projet à la hauteur de ses ambitions.

Le rêve du XV de France… ou de l'Irlande

Les propos d’O’Gara ravivent les spéculations autour du XV de France. Fabien Galthié est en poste jusqu’à la prochaine coupe du monde. Pourrait-il laisser sa place à l’Irlandais ? Le Top 14 ne manque pas de techniciens qualifiés. Mais sont-ils aptes à assumer ce rôle ?

O'Gara ne s’en cache pas : la perspective de diriger l’une des meilleures nations mondiales l'attire. Il pourrait ainsi devenir le premier sélectionneur étranger à la tête des Bleus. Pour rappel, en 2019, Bernard Laporte avait demandé aux clubs leur avis sur la question. A 59 %, ils avaient refusé l'idée d'avoir un sélectionneur étranger pour l'équipe de France.

Pour l'heure, le cœur de Ronan O'Gara reste irlandais. « Mon objectif ultime serait de coacher l’Irlande », avait-il déjà confié à plusieurs reprises. Le défi de diriger le XV de la Rose pourrait également séduire un homme habitué à relever les plus grands challenges.

Une stratégie bien orchestrée

En multipliant les déclarations, O'Gara se positionne habilement sur l’échiquier du rugby mondial. Son style de jeu pragmatique et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs en font un candidat naturel pour des postes prestigieux. Mais sa loyauté envers La Rochelle reste intacte. « Je suis heureux ici, mais tout entraîneur ambitieux pense à évoluer au plus haut niveau. »

Alors, verra-t-on Ronan O'Gara prendre les commandes d’un géant du rugby international ? Si l’avenir reste incertain, une chose est sûre : l’Irlandais continue d’écrire son histoire avec la même détermination qui a fait de lui une figure incontournable du rugby mondial.