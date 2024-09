''On ne peut pas se permettre un joueur de son calibre'', Damian McKenzie au Stade Rochelais ? O'Gara met les choses au clair

Ronan O'Gara s'exprime sans détours : Damian McKenzie ne rejoindra pas La Rochelle. Le coach a fermement démenti les rumeurs, évoquant des contraintes budgétaires et la profondeur de son effectif actuel.

Ces derniers jours, la rumeur faisait le tour des réseaux : Damian McKenzie, l'électrisant ouvreur des All Blacks, serait en pourparlers avec le Stade Rochelais. Une information rapidement relayée par plusieurs médias, mais qui a été sèchement démentie Ronan O'Gara, entraîneur de La Rochelle.

Interrogé par Off the Ball sur l'éventualité de recruter McKenzie, O'Gara a été catégorique via Planet Rugby : « Non, non, non, je suis au courant de cette rumeur folle, mais ça n’arrivera pas. C'est complètement hors de portée, ça ne colle pas avec notre situation actuelle ».

Un démenti qui met fin à l'espoir de certains fans de voir l'une des stars des All Blacks débarquer en Charente-Maritime et fouler les pelouses de Top 14 et d'Europe. Ce que fera son compatriote Jordie Barrett sous les couleurs du Leinster début 2025.

Si O'Gara ne cache pas son admiration pour McKenzie, le manager du Stade Rochelais est lucide : « On ne peut pas se permettre un joueur de son calibre, on est déjà au plafond de notre budget. Chaque euro est compté, et on n'a tout simplement pas la capacité, que ce soit financièrement ou au niveau de la planification, de l'accueillir. »

Le technicien irlandais, fidèle à son style franc, a même plaisanté sur le coût potentiel d’une telle opération : « On n'a pas un demi-million qui traîne. Peut-être que je le sous-estime en disant ce chiffre, mais peu importe, on ne l'a pas. »

Outre la question budgétaire, O'Gara a également souligné que le club dispose déjà de nombreuses options à l'ouverture. Avec Antoine Hastoy, Ihaia West, Hugo Reus et un jeune prometteur en réserve, La Rochelle n’a pas besoin de renforcer ce poste.

Avec ce démenti, Ronan O'Gara stoppe cette « rumeur sauvage ». La Rochelle continuera de compter sur ses talents actuels, tandis que Damian McKenzie, lui, restera pour l'instant hors de portée des Maritimes.