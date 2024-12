TOP 14. Hastoy envoyé en tribunes par O'Gara, le Tricolore en difficulté au Stade Rochelais ?

Depuis trois rencontres, Antoine Hastoy ne figure plus dans le groupe rochelais alors qu'il ne souffre d'aucune blessure, un choix fort de la part du staff maritime.

En Charente-Maritime, la lutte pour le poste de demi d’ouverture ressemble à une partie de bras de fer sans fin. À mi-saison, le Stade Rochelais continue de chercher son « patron » au poste clé, là où ses rivaux ont trouvé des hommes providentiels. Entre Antoine Hastoy, Ihaia West et Hugo Reus, aucun ne semble s’imposer durablement, et Ronan O’Gara n’hésite pas à donner un coup de pied dans la fourmilière.

Le fauteuil maudit du numéro 10

Le cas Hastoy interpelle. Après trois rencontres passées hors des feuilles de match, l’ouvreur international, indiscutable depuis son arrivée en 2022, voit sa situation remise en question. « C’est un vrai choix du staff. Si on attend plus de lui ? Exactement. Et il le sait », a expliqué Romain Carmignani, adjoint de Ronan O’Gara, sans chercher à noyer le poisson dans les colonnes de Rugbyrama.

L’entraîneur irlandais, fidèle à son style incisif, l’a récemment rappelé au micro de BeIN Sports : « Le numéro 10 est disponible pour quelqu’un qui veut montrer sa classe et ses responsabilités pour l’équipe. Le plus important pour un grand 10, c’est le mental. »

West, l’homme du moment ?

Profitant de la mise à l’écart d’Hastoy, Ihaia West a pris les rênes lors des deux matchs européens face à Bath et Bristol. Le Maori, souvent sous-coté, a montré une régularité prometteuse. Son doublé à Deflandre et sa réussite face aux perches (87 % cette saison) sont des arguments de poids. Sa magnifique passe au pied pour l'essai de Nowell est le symbole de la réussite actuelle de l'ouvreur de 32 ans.

Malgré tout, Ronan O’Gara reste prudent : « Tu ne peux pas faire un bon match puis un mauvais match. Le but, c’est d’être consistant et bien se préparer chaque semaine. » Une régularité que West devra prouver à chaque sortie pour espérer garder son statut de titulaire.

L’ombre d’un jeune prodige

Pendant ce temps, Hugo Reus, le jeune espoir, n’a joué que 25 minutes depuis octobre. Ronan O’Gara pourrait néanmoins le relancer pour préparer l’avenir. Quant à Hastoy, piqué dans son orgueil, il a tout à prouver après une tournée argentine réussie avec les Bleus.

Et si aucun des trois n’arrive à s’imposer ? Le nom de Diego Jurd, 18 ans seulement, commence à se murmurer dans les travées de Deflandre. Lors de la préparation estivale, ce talent brut a marqué les esprits, et certains rêvent de le voir brûler les étapes.

Le casse-tête d’O'Gara

« Chaque joueur dans cette équipe veut être titulaire. On a tous la même envie d’être numéro 1, mais on travaille bien ensemble », confie Ihaia West à Sud Ouest. Mais pour Ronan O’Gara, gérer ce trio reste un défi : "C’est très difficile pour moi de manager des ouvreurs", avait confié l’Irlandais au Midi Olympique.

Une chose est sûre : à La Rochelle, le fauteuil du 10 reste l’un des sièges les plus convoités… et les plus inconfortables.