Absent depuis octobre, quand reverra-t-on Antoine Dupont sur les pelouses du Top 14 ?

S’il était rouquin et n’avait pas ce petit accent du sud-ouest, on pourrait se demander si Antoine Dupont n’est pas sous contrat avec la fédération irlandaise…

C’est probablement l’homme au calendrier extra-sportif le plus chargé du rugby français. Entre demandes médiatiques, publicitaires, voyages et projets personnels, Antoine Dupont est souvent aux 4 coins de l’Hexagone, voire du globe.

Et le rugby dans tout ça ? Ménagé en début de saison suite à son titre olympique avec France 7, le demi de mêlée français est également protégé autant que possible par Toulouse depuis la saison passée, qui prend soin de son poulain.

Avec réussite, puisque les Rouge et Noir n’ont perdu qu’un seul match en 2024 avec Antoine Dupont présent sur une feuille. Il faut dire aussi que le meilleur joueur du monde 2021 n’en a joué que 18 avec Toulouse sur les 12 derniers mois, et n’est plus apparu en Top 14 depuis fin octobre.

La faute aux rassemblements avec les Bleus, aux ménagements, aux vacances dont il bénéfie et à une petit grippe attrapée lors de la semaine de Noël, qui l’a privé de la rencontre face au Stade Français pour laquelle il était prévu titulaire.

TOP 14. ''En revanche...'' Dupont râle sur la protection des joueurs après La Rochelle -ToulouseLe truc, c’est qu’entre le programme européen qui se prépare sur les deux prochaines semaines, puis le rassemblement des Bleus en vue du Tournoi des 6 Nations dans la foulée, on ne devrait pas revoir Dupont jouer en Top 14 avant la fin du mois de mars.

D’autant qu’à l’issue de la compétition, on imagine que Dupont - comme d’autres cadres - sera mis au repos pour le match suivant, sur la pelouse de l’UBB. Il faudra donc peut-être attendre le 29 mars prochain (soit 1 an et 1 jour après le retour de blessure de son compère Romain Ntamack face au même adversaire, tiens, tiens) pour revoir Dupont sur les terrains du Top 14.

Soit encore 3 mois à attendre pour revoir le "leader naturel" du XV de France dans son quotidien de club. Prenez votre mal en patience…