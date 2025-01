TOP 14. ''En revanche...'' Dupont râle sur la protection des joueurs après La Rochelle -Toulouse

C’est un discours qui revient souvent, celui de la protection de l'intégrité physique des joueurs. Après le match de Top 14 entre La Rochelle et Toulouse (22-19), ce samedi 4 janvier, Antoine Dupont s’est rapidement exprimé sur cette notion. Via ses réseaux sociaux personnels, il s’est montré sceptique sur certaines décisions observées à Marcel-Deflandre.

Sur une story Instagram sobre, en fond noir et sans image, le demi de mêlée du XV de France félicite d’abord ses jeunes coéquipiers pour la performance réalisée et le bonus défensif glané. Ensuite, il commente les décisions : “Fier du talent et du courage des jeunes. En revanche, la protection de l'intégrité physique des joueurs…”

TOP 14. Alary, Vignères, Portat et Tolofua : qui sont les 4 minots lancés par Toulouse contre La Rochelle ?

Si Antoine Dupont ne cite aucune action particulière, il pense sûrement à l’une des actions qui a fait pester les supporters rouge et noir sur le terrain, des plaquages mals assurés, hauts ou à l’épaule. En point d’orgue, le déblayage très contestable de Tolu Latu à la 51ᵉ minute de jeu. Après cette action, de nombreux internautes et supporters se sont questionnés sur la cohérence des décisions, d’une action à l’autre.

Sur cette action, le première ligne rochelais plonge dans un ruck, épaule en avant. Il touche en premier lieu l’épaule gauche du demi de mêlée toulousain Simon Daroque, qui sortira blessé à cette dernière dans la foulée. Incapable de garder le contrôle de ses appuis sur ce déblayage, il retombe sur l’articulation du genou gauche du jeune joueur, heureusement sans conséquence. Sur cette action, le Tongien écopera d’un carton jaune, car l’arbitre de la rencontre juge avant tout la première zone de contact, c'est-à-dire l’épaule, atténuant ainsi la sanction.

Tolu Latu, again.



Hate to keep mentioning it but he is an actual danger. One of the worst card records of all time, seems to never learn.



This one is terrible. pic.twitter.com/K5ri2m4JHp