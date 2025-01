De la Rochelle à l’Afrique du Sud, le casse-tête du Stade Toulousain avant la Champions Cup

Après son match contre La Rochelle, ce samedi soir, le Stade Toulousain va devoir vivre un parcours du combattant logistique pour se rendre en Afrique du Sud.

C’est un non-sens dont seul le rugby a le secret. Ce samedi 4 janvier, le Stade Toulousain se déplace en Charente-Maritime pour défier le Stade Rochelais. Dans une semaine, ils seront à l’autre bout du globe, en Afrique du Sud, pour la 3ᵉ journée de Champions Cup.

Pour s'adapter au décalage horaire et pour d’autres raisons, le Stade Toulousain doit partir dès ce week-end direction l’Afrique australe. Cependant, les dirigeants haut-garonnais ne veulent pas partir ce dimanche et souhaitent prendre l’avion, via un vol privé, dans la nuit de ce samedi.

Néanmoins, tous les acteurs de ce déplacement ne sont pas d’accord pour laisser les Champions d’Europe partir à n’importe quelle heure. L’aéroport de La Rochelle aurait imposé une deadline à minuit pour laisser l’avion du Stade Toulousain s’envoler vers l’hémisphère sud, selon Rugbyrama.

Ainsi, le Stade Toulousain devra se dépêcher de se rendre à l’aéroport après la rencontre, au risque de devoir trouver un hôtel à La Rochelle pour la nuit. Face à ce problème, le club rouge et noir aurait demandé à ce que leur rencontre de la 14ᵉ journée se déroule durant l’après-midi, mais la LNR aurait refusé.

Si son équipe alignée à La Rochelle est très jeune, la formation du Stade Toulousain qui devrait affronter Eben Etzebeth, Siya Kolisi et consort devrait être, elle, d’une tout autre envergure. Les titularisations des internationaux du XV de France y sont attendues.

Par ailleurs, d’autres clubs vont faire le chemin vers l’Afrique du Sud avant la fin de la phase de poules de Champions Cup. Le Stade Français Paris se déplace sur la pelouse des Bulls pour la quatrième journée de la compétition.

Avant les deux écuries stadistes, le RC Toulon s’était envolé hors du continent européen. Ils avaient arraché une victoire de prestige chez les Stormers (14-24), début décembre. Sur cette même pelouse, l’année dernière, le Stade Rochelais y avait obtenu sa qualification en quart de finale de la compétition (21-22).

