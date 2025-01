''Tous les records sont faits pour être tombés'', Thomas Ramos vers une carrière historique en Top 14 ?

L’ancien buteur du Castres Olympique Romain Teulet a encouragé Thomas Ramos à battre son record de points en professionnel.

Romain Teulet est une figure du championnat de France. Pour cause, l’ancien arrière polyvalent du Castres Olympique est le meilleur marqueur de points de l’histoire du Championnat de France sous l’ère professionnelle et deuxième meilleur toutes époques confondues. Dans un entretien accordé au Midi Olympique, il a réservé quelques mots à l’attention de son homologue du Stade Toulousain Thomas Ramos.

Thomas Ramos, vers un record ?

Du haut de ses 2 612 unités glanées, Romain Teulet invite Thomas Ramos à challenger ce compte. “Que dire ? Tous les records sont faits pour être tombés. Si un jour, je suis battu par un mec comme Thomas Ramos, quelle fierté cela serait ! Quand on connaît le joueur, son palmarès, le fait qu’il a l’air d’être assez humble et lucide en plus, ce serait un grand bonheur”, confie l'icône tarnaise.

Mais alors, où en est le Toulousain ? Par rapport à ce record, l’arrière du XV de France a encore une belle marge. Actuellement, il a inscrit 1 553 points avec le Stade Toulousain en Top 14 depuis le début de sa carrière. Ainsi, il lui reste 1 060 unités à inscrire pour dépasser le cap fixé par l’ancien du Castres Olympique.

Depuis son retour de prêt de Colomiers, sur la saison 2016-2017, et en exceptant la saison Covid, Thomas Ramos affiche une moyenne d’environ 222 points inscrits par saison de Top 14 avec les Rouge et Noir. Ainsi, il lui faudrait un peu moins de cinq saisons à ce rythme pour y parvenir.

Le Top 14, terre de buteurs

À 29 ans, Thomas Ramos a donc la pleine capacité de battre un record. S’il y parvient, il rejoindra par la même occasion le club très fermé des joueurs ayant inscrit plus de 2 000 points en pro sur leur carrière. Il rejoindrait alors Richard Dourthe, Romain Teulet, Brock James, Dimitri Yachvili, Jonathan Wisniewski, Benjamín Urdapilleta ou encore Gaëtan Germain.

Par ailleurs, une telle performance serait d’autant plus impressionnante pour Thomas Ramos que ce dernier a une carrière internationale plus que copieuse en parallèle. Dans la liste des joueurs cités précédemment, seul Dimitri Yachvili (61 caps) possède plus de sélections que le Toulousain et ses 42 apparitions avec le XV de France.

Cependant, il semble quasi impossible pour Thomas Ramos d’espérer accrocher le record historique du championnat de France toutes périodes confondues. En effet, ce dernier est détenu par Richard Dourthe et ses 3 004 points inscrits dans le Championnat de France. Petite nuance, les premiers points inscrits par le Landais remontent au début des années 90, à une époque où le rugby n’était pas encore professionnel.

