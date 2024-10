TOP 14. La fin d’un ''Goleador'', Urdapilleta annonce la date de sa retraite

Meilleur buteur du Top 14 encore en activité, Benjamin Urdapilleta a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison.

Après 13 longues années passées dans l’Hexagone, Benjamin Urdapilleta mettra les voiles. À 38 ans, l’ouvreur de l’ASM Clermont a annoncé à nos confrères de La Montagne qu’il vivait actuellement sa dernière saison en Top 14. L’été prochain, il repartira vivre en Argentine, laissant d’innombrables souvenirs derrière lui.

Ainsi, l’ouvreur a expliqué qu’il souhaitait retourner dans son pays d’origine pour y élever ses enfants. “L’année prochaine, je vais rentrer en Argentine avec ma famille et me poser un peu. Je jouerai peut-être en amateur de temps en temps, mais la priorité sera les enfants, qu’ils prennent leurs repères dans notre nouvelle vie, à Buenos Aires. Ils parlent déjà espagnol, mais là-bas, c'est un peu différent, il va leur falloir s'habituer et ils auront besoin que je sois là”, confie-t-il.

Arrivé en France à 26 ans, l’Argentin aura 39 ans au moment de tirer sa révérence face au public clermontois. Sur sa carrière française, Benjamin Urdapilleta a connu trois clubs. Débarqué à l’US Oyonnax en 2012, il quitte le club de l’Est pour le Castres Olympique. Dans le Tarn, il devient un personnage iconique du club et inscrit 1797 points en huit années de contrat.

En 2023, il quitte le club de sa vie pour rejoindre un autre personnage, qui lui est indissociable : Christophe Urios. Arrivé à l’ASM Clermont, il œuvre une dernière fois pour l’entraîneur. Sur ses 13 années de carrière française, il en aura passé neuf sous les ordres de l’ancien talonneur.

Urdapilleta et Urios, les inséparables

C’est à Oyonnax que les deux hommes se sont rencontrés. Arrivés dans l’Ain, ils vont faire monter le club dans l’élite et écrire la plus belle page de son histoire. En 2015, les Oyomen se qualifient en phase finale du Top 14 pour la première et unique fois de leur histoire et échouent d’un petit point sur la pelouse du Stade Toulousain en barrage (20-19).

Ensuite, Christophe Urios prendra la route du Castres Olympique et emmènera dans ses valises son ouvreur argentin. Leur aventure les mènera jusqu’à un titre de champion de France obtenu en 2018 sous les couleurs de l’écurie tarnaise. En 2023, Benjamin Urdapilleta file à l’ASM Clermont pour rejoindre son entraîneur fétiche.

Il y a quelques mois, Christophe Urios évoquait la grinta de son ouvreur au Midi Olympique : “Il a ce que peu de joueurs ont : la rage de vaincre. Il a ça en lui. Tout le temps. Tous les jours de la semaine, et encore plus le samedi.” Par ailleurs, il possède un record bien particulier qui le démontre. Contre Montpellier, le 13 février 2021, il inscrivait 33 points en une seule rencontre.

Aujourd’hui, Benjamin Urdapilleta a laissé une trace indélébile sur le Top 14. Aujourd’hui, il est le meilleur buteur encore en activité du Top 14, avec plus de 2 604 points inscrits en première division. Il est le troisième meilleur buteur de l’histoire du championnat, à seulement huit longueurs de Romain Teulet. Un nouveau cap à franchir ce soir à l’occasion de la réception du RC Toulon ?

