TOP 14. Le Michelin n'est plus la forteresse d'antan, mais Clermont veut prendre sa revanche sur Toulon

Le Michelin s'apprête à vibrer pour la réception de Toulon. Invaincus à domicile, les Clermontois comptent bien stopper la dynamique varoise dans ce duel au sommet de la 5e journée de Top 14.

Ce dimanche soir, Clermont accueille Toulon pour clore la 5e journée de Top 14. Une rencontre toujours particulière entre deux formations à la rivalité bien ancrée, et un choc que les supporters des deux clubs attendent avec impatience.

D’un côté, les Auvergnats, invaincus cette saison à domicile, veulent défendre bec et ongles leur forteresse du Michelin. De l’autre, les Varois de Pierre Mignoni, en pleine forme après un début de saison réussi, rêvent de réitérer leur exploit de novembre 2023.

L’an dernier, Toulon était venu surprendre Clermont en s’imposant 30 à 27. Un souvenir encore frais dans la tête des supporters clermontois. Mais comme le souligne Pierre Mignoni en conférence de presse, la situation est tout autre cette année : « La victoire à Clermont, c’était l’an dernier, dans un autre contexte. Là, ça redémarre à zéro. Ce sont toujours des matches difficiles au Michelin… Tout est dit ! » Le manager toulonnais sait que ce déplacement s’annonce périlleux, mais reste concentré sur le présent.

Car si le Michelin n’a plus cette aura d’invincibilité qu’il avait entre 2009 et 2014, avec cette incroyable série de 77 victoires consécutives, il reste un bastion redouté. Les Clermontois n’ont pas oublié cette époque dorée et comptent bien maintenir leur invincibilité actuelle à domicile. Deux victoires et deux défaites au compteur cette saison pour l’ASM, mais à la maison, les Jaunards ne veulent pas lâcher prise.

Le centre de Clermont, Irae Simone, résume bien l’état d’esprit des Jaunards sur le site officiel du club : « Les Toulonnais sont sur une très bonne dynamique avec de très belles individualités, mais nous revenons à la maison. [...] Les gars doivent basculer sur ce match qui va être dur et excitant avec un maximum de confiance et d’ambition. » L’objectif est simple : tout donner, ensemble, pour ne pas revivre la désillusion de l’an dernier.

Toulon, quant à lui, aborde ce déplacement avec confiance. Après un début de saison canon, les hommes de Mignoni ne viennent pas à Clermont pour faire de la figuration. Avec une attaque en vue (4e) et un pack solide, le RCT a les armes pour embêter les Clermontois. L'ASM explique d'ailleurs sur son site que "les Rouge et Noir n’ont pas perdu le moindre ballon en mêlée lors des trois derniers matchs (17 su 17)".

Sans oublier une défense qui ne lâche qui puisqu'elle n'a encaissé que 76 points seulement. Seul Toulouse a fait mieux avec 72 unités. Dimanche soir, il y aura sans doute de la tension dans l'air entre deux formations désireuses de briller. Le Michelin n’est peut-être plus la forteresse d’antan, mais il reste un terrain où chaque victoire se mérite durement.