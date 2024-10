‘‘Consanguins de Castres’’, Toulouse en plein malaise sur fond de derby

Après une chronique de Gillian Galan sur France Bleu Occitanie, le Stade Toulousain s’est trouvé dans l’embarras face au voisin du Castres Olympique.

C’est une prise de parole qui n’a pas ravi tout le monde. Vendredi 4 octobre au matin, Gillian Galan faisait ses débuts sur France Bleu Occitanie. Sur la radio locale du service public, l’ancien troisième ligne du Stade Toulousain lançait sa chronique dédiée au rugby. Pour sa première, il s’attaquait au derby entre le Stade Toulousain et le Castres Olympique, qui a eu lieu dans le Tarn ce samedi.

Cependant, la prise de parole de l’ancien Rouge et Noir, qui semblait innocente dans un premier temps, a dérapé. Ainsi, il a prononcé cette phrase au cœur d’une chronique de quelques minutes : “Ce week-end, pas le temps de réfléchir en allant chez nos amis consanguins de Castres, où on le sait, ça va être la guerre de tous les instants.”

Rapidement, le terme de “consanguins” a fait réagir. Dans un premier temps, les supporters du Castres Olympique ont souligné le manque de classe de leur ancien adversaire. Ensuite, le joueur s’est excusé, soulignant qu’il souhaitait simplement faire de l’humour et ne voulait blesser personne.

Cependant, les mots étaient déjà dits et publiés sur les réseaux. Ainsi, les supporters s’en sont amusés à l’intérieur et en dehors du stade. À Pierre-Fabre, des banderoles détournaient avec humour les propos de l’ancien Toulousain. Sur les réseaux sociaux et après la victoire, certains supporters du CO se sont félicités d’être “consanguins”, avec un second degré évident.

Après la rencontre, le président toulousain Didier Lacroix a réagi sans détours. Selon des propos relayés par Rugbyrama et d’autres médias présents sur place, ce dernier s’est exprimé ainsi :

En aucun cas, Gillian Galan ne peut prendre la parole au nom et à la place du Stade toulousain. Cela a peut-être permis de motiver suffisamment les Castrais pour réaliser cette magnifique deuxième mi-temps, et cela me permet de les féliciter. Vous n'êtes pas sans savoir que Gillian Galan est en procès avec le Stade toulousain, à deux reprises, et on ne peut pas cautionner ces propos idiots, incohérents et complètement inappropriés au monde du rugby."

Par ailleurs, le représentant de l’institution a refusé de s’excuser pour les propos prononcés par l’ancien joueur, considérant qu’ils n’avaient aucun lien avec le Stade Toulousain. Il a ensuite profité de cette prise de parole pour souligner la bonne entente entre son écurie et celle du Tarn.

Ces dernières années, Toulouse et le Castres Olympique ont à cœur de changer l’image du derby entre les deux clubs. Alors que des tensions entre les supporters des deux clubs apparaissent parfois, Didier Lacroix a précisé que “jamais [le Stade Toulousain] ne cautionnera une montée en puissance au travers de prises de parole, qui invectivent [ses] adversaires, encore moins Castres.”

