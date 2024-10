Défait par l’UBB et Castres, Toulouse a-t-il perdu sa suprématie en Top 14 ?

Vaincu à Castres, Toulouse enchaîne une seconde défaite consécutive et doit se remobiliser pour ne pas perdre le fil du Top 14.

La défaite à domicile contre l’Union Bordeaux-Bègles (12-16) était une folle surprise. Celle sur la pelouse de Castres (28-23) relève plus du manque de réaction. En effet, Toulouse n’a plus gagné dans le Tarn depuis cinq ans et s’y incliner, ce samedi 5 octobre, n’a donc rien d’une immense surprise.

VIDEO. TOP 14. Première historique pour l'UBB qui renverse un Toulouse imprécis

Cependant, ce qui surprend Ugo Mola et son staff, c’est surtout le manque de réaction de ses joueurs après la défaite contre l’UBB. “Tout le monde nous parle de ce que l'on a été, mais l'important, c'est ce que l'on va devenir. Pour le moment, ce que l'on a été ne nous nourrit pas suffisamment pour jouer les premiers rôles en championnat. Maintenant, on va baisser la tête”, confie le manager toulousain après la rencontre.

Séduisant, mais en cruel manque de réussite, le Stade Toulousain a joué son jeu sans parvenir à se rendre aussi souvent qu’à son habitude dans l’en-but adverse. Sur la pelouse de Castres, les Rouge et Noir ont réalisé plus de courses et d’offload que les locaux, mais en vain. Avec trois essais au compteur, contre deux pour les visiteurs, les Castrais se sont montrés bien plus réalistes.

TOP14. ''Ne pas être un joueur de passage'' : Vanverberghe clame son amour pour Castres

Pourtant, Toulouse dominait bel et bien à la mi-temps (11-20). Dans le second acte, les avants castrais ont livré un véritable récital en défense et dans la pression mis à l’attaque toulousaine. Après la rencontre, l’ouvreur tarnais Louis Lebrun s’amusait même à dire qu’il leur paierait un fast-food pour les remercier.

Preuve en est, le capitaine Mathieu Babillot s’est montré particulièrement heureux de cette remontée, au micro de Canal +. “On tourne à 9 points à la mi-temps. Là, on s'est dit qu'on n'allait pas lâcher. Il faut féliciter notre première-ligne qui a été plutôt dominante. Tout n'a pas été parfait, mais ces matches-là, il faut savoir les gagner, parce que Toulouse qui perd deux fois d'affilée, c'est très rare”, rappelle-t-il.

Comment gérer des stars et leurs egos ? ''Tu ne peux pas juste leur opposer ta supériorité hiérarchique'', confie Mola

Mais alors, est-ce si rare de voir Toulouse perdre deux rencontres consécutivement ? La dernière fois que cela était arrivé, c’était il y a sept mois, après deux revers signés par Perpignan et l’UBB (encore). En championnat, cela n’arrive généralement qu’une fois par saison que les Haut-Garonnais concède plusieurs défaites d’affilée.

Cependant, ces périodes de disettes arrivent plus souvent à l’hiver, quand l’effectif est sollicité entre Champions Cup, Top 14 et XV de France. Pour retrouver une trace d’une série de défaites en début d’automne, il faut remonter à l’année 2020 où la COVID-19 empêchait les supporters de se rendre dans les stades. Contrairement à cette période, Ugo Mola doit sûrement compter sur l’apport de son public, la semaine prochaine contre l’ASM Clermont, pour relancer la machine.

Top 14. Le Stade Toulousain à l'aube d'une ère sans rivaux ? ''La concurrence est là, le salary cap est là''