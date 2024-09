VIDEO. TOP 14. Première historique pour l'UBB qui renverse un Toulouse imprécis

La finale perdue était dans toutes les têtes avant ce Toulouse/Bordeaux, et la bande de Yannick Bru a réussi à se venger de la plus belle des manières. Voici le résumé du match.

Le plus fort a gagné

Ça y est, plus aucune pelouse de Top 14 ne résiste à Bordeaux, l'UBB a gagné dans tous les stades de France (Bordeaux n'a pas encore joué à Vannes). Ernest-Wallon ne déroge pas à la règle après des années de ténacité.

Cela fait deux ans et demi que Toulouse n'avait pas connu la défaite dans la ville rose, depuis le 11 février 2022 face au Stade Français (28-29). Face à Bordeaux, les coéquipiers de Romain Ntamack ont été dominés de bout en bout, et sont tombés sur une défense particulièrement hermétique.

Pourtant, c'est bien Toulouse qui a frappé en premier, avec une combinaison léchée, Thomas Ramos se décale sur le temps de passe et contourne Louis Bielle-Biarrey avant d'envoyer Kinghorn à l'essai (7-0, 8ᵉ). À ce moment-là, nous nous attendions donc à une rencontre ouverte et à une démonstration toulousaine, mais nous nous sommes trompés.

Peu de temps après, Jalibert marque les premiers points de son équipe, et Bordeaux recolle à 7-3 au quart d'heure de jeu. Premier éclair, après un carton jaune de Blair Kinghorn pour un plaquage haut sur Retière, Bordeaux investit le camp toulousain et obtient une mêlée au centre du terrain. En première main, Moefana combine avec Jalibert qui met sur orbite Bielle-Biarrey. Ce dernier dépose Capuozzo et feinte la passe pour Uberti avant de s'arracher et de planter le premier essai des Girondins (7-8, 19ᵉ).

Trois minutes s'égrainent et Toulouse ne parvient pas à mettre son jeu en place, notamment avec des imprécisions dans les choix de jeu et dans les transmissions. Bielle-Biarrey, encore lui, est servi dans le couloir suite à un turnover, et dépose Pita Ahki avant de faire une offrande à Lucu. Le demi de mêlée du XV de France marque un deuxième essai, que Jalibert ne transforme pas (7-13, 22ᵉ).

Malgré plusieurs offensives, Toulouse ne marque pas et Ntamack rate deux touches importantes après des pénalités. À la pause, les locaux sont bousculés, mais ne sont qu'à une marque, le deuxième acte s'annonce passionnant.

Une défense de fer

Aussi fou que cela puisse paraître, la deuxième mi-temps a été encore moins productive que la première, et la défense de l'UBB a pris le pas sur l'attaque pourtant réputée des locaux. Gray, Bochaton, Samu, Vergnes-Taillefer, Poirot... Autant de guerriers qui ont répété leurs efforts face aux assauts des avants toulousains, sans baisser d'intensité.

Jusqu'à la 70ᵉ minute, Toulouse reste stérile, mais par l'intermédiaire de Mauvaka, réussi a marqué un deuxième essai qui pourrait faire passer devant la bande à Mola. Toutefois, irréprochable jusque-là, Thomas Ramos manque le cadre (12-13, 70ᵉ).

Rentré quelques instants plus tôt, pour la première fois de la saison, Mateo Garcia tente une pénalité aux alentours des 55m, et sans trembler, le jeune ouvreur permet aux siens de passer à 12-16, à quatre minutes de la fin.

Les Toulousains pilonnent la ligne d'en-but des Bordelais, mais se heurtent à un mur et après quelques choix douteux, ils se mettent à la faute sur un ruck et concède leur première défaite de la saison. Après 33 réceptions réussies, la ville rose est enfin conquise et Blair Kinghorn n'est plus invincible, après 17 matchs sans connaître la défaite.

Immense prestation de l'UBB, qui enterre définitivement l'épisode de la dernière finale du Top 14 et qui prend la tête du Top 14, à égalité avec Toulouse. Les Bordelais vont pouvoir préparer au mieux la réception de Bayonne, tandis que Toulouse devra se déplacer à Castres pour le derby.

