RUGBY. Fracture confirmée pour Posolo Tuilagi, quand reverra-t-on le titan catalan ?

Blessé à l’occasion de la rencontre de Top 14 entre l’USAP et l’ASM Clermont, Posolo Tuilagi ne devrait pas retrouver les pelouses de sitôt.

Les spectateurs de ce USAP - ASM Clermont craignaient le pire au vu des images, Posolo Tuilagi n’a pas été épargné. Blessé ce samedi 28 septembre sur le pré d’Aimé Giral, le deuxième ligne international souffre d’une fracture du tibia et du péroné.

Sur son compte Instagram, le joueur s’est montré sur un lit d’hôpital, à la suite d’une intervention chirurgicale. “L'opération s'est bien passée. Merci à tous pour vos messages et votre soutien”, a-t-il indiqué via une story publiée ce dimanche.

Malheureusement, l’enthousiasme du jeune catalan mettra du temps à revenir sur les pelouses de Top 14. En effet, le média local L’Indépendant avance une durée d’indisponibilité d’environ 5 à 6 mois, soit après le prochain tournoi des VI Nations.

Tuilagi, une perte majeure

Ainsi, le jeune international français sera absent pendant une majeure partie de la saison. L’USAP devra composer sans l’un de ses joueurs phares, luttant pour sa place dans l’élite comme chaque année.

Pour remplacer Posolo Tuilagi, le club catalan pourra compter sur l’expérience de son champion du monde sud-africain Marvin Orie. Cependant, le physique de Posolo Tuilagi sera difficile à compenser. Avec ses 149 kg pour 1,94 m, il est l’un des joueurs les plus solides et impactants du championnat et, de loin, le plus lourd de l’USAP.

De plus, la mauvaise nouvelle ne touche pas que l’USAP, mais aussi le XV de France. En effet, depuis le début du second mandat de Fabien Galthié à la tête des Bleus, le Catalan de tout juste 20 ans s’était imposé comme l’une des découvertes tricolores de l’année.

S’il semble se situer derrière Emmanuel Meafou et Romain Taofifenua dans la hiérarchie actuelle des numéro 5, le staff n’a pas hésité à l’inscrire dans la rotation. Par ailleurs, il compte déjà six sélections avec le XV de France en seulement quelques mois et a offert de belles prestations sous le maillot bleu.

