TOP 14. USAP. Grave blessure pour le tank catalan Posolo Tuilagi, longue absence à prévoir ?

Le deuxième ligne de l'USAP Posolo Tuilagi s'est gravement blessé à la jambe ce samedi lors du match de Top 14 contre Clermont lors de la 4e journée.

L'USAP pourrait avoir perdu Posolo Tuilagi pour une longue période. Le deuxième ligne, international avec le XV de France, a été touché à la jambes juste après le quart d'heure.

Sur l'une de ses grosses prises de balle, le Catalan s'est tout de suite pris la jambe à deux mains après un plaquage clermontois. Une fracture est à craindre. Mais il faudra attendre les premiers examens pour en savoir plus.

Selon les informations de L'Indépendant, une opération serait déjà prévue dans les prochaines heures. Et pour cause, nos confrères annonce un possible "une fracture du tibia péroné" pour le numéro 5 des sang et or.

Une blessure qui a jeté un coup de froid dans le stade. Perpignan avait parfaitement démarré cette rencontre sous tension en marquant avant le quart d'heure.

Dominateurs dans la possession et l'occupation, les Usapistes se devaient de l'emporter après avoir concédé trois défaites en autant de matchs dans ce début de saison de Top 14.

Pour Tuilagi, c'est un énorme coup dur à quelques semaines des tests de novembre. L'ancien international U20 avait connu ses premières sélections avec les Bleus lors du 6 Nations 2024.

Remplaçant contre l'Irlande et l'Ecosse, il avait tout de suite fait forte impression et fait parler de lui. Il avait ensuite été titularisé contre l'Italie. Il avait ensuite enchaîné avec l'équipe de France lors de la tournée estivale en Amérique du Sud.

Évacué sur civière, il a tenu à rassurer les supporters en levant le pouce. Néanmoins, les images peuvent laisser craindre le pire pour le jeune deuxième tricolore.