Quel club de Top 14 possède le plus de JIFF dans son effectif ? (Spoil : ce n’est pas Toulouse)

En Top 14, la règle des JIFF est scrupuleusement respectée, mais qui sont les bons élèves qui font du zèle ?

Les joueurs issus de filières de formation (JIFF) sont une denrée précieuse pour les clubs de haut niveau. En les faisant jouer, les différentes écuries de Top 14 mettent en avant de nouvelles têtes et s’évitent des douloureuses sanctions. Mais alors, au début de cette saison 2024/2025, quel club en possède le plus au sein de son effectif professionnel ?

Ainsi, selon des statistiques publiées par le site référence All Rugby, il y a deux manières de constater cette réalité. Il est possible de prendre en considération le pourcentage de joueurs JIFF le plus haut du Top 14 ou bien l’effectif comptant le plus de joueurs JIFF en valeur absolue parmi ses hommes.

Pour le premier critère, c'est le Castres Olympique qui compte le plus haut pourcentage de joueurs JIFF. En effet, les Tarnais culminent à un élégant 76 % de joueurs issus des filières de formation françaises. De plus, il est à noter que tous les clubs de Top 14 comptent au minimum 24 % de joueurs formés hors de l’Hexagone au sein de leur effectif.

Par ailleurs, le club avec le plus faible pourcentage est le Stade Rochelais qui compte seulement 60 % de JIFF dans son groupe. Par ailleurs, il est le seul club comptant moins de 20 JIFF dans son effectif, 18 pour être exact.

Ainsi, si l’on observe les données en prenant en compte les clubs comptant le plus de JIFF en valeur absolue dans leur effectif, le résultat a de quoi surprendre. En effet, le club comptant le plus de joueurs formés en France parmi ses joueurs est le promu du Top 14 : le RC Vannes.

Alors que le club breton profite d’un allègement des restrictions liées aux joueurs formés à l’étranger, en raison de son statut de club promu, il compte tout de même 30 JIFF dans son effectif. Cependant, il faut également noter que le RC Vannes est aussi le club avec le plus gros effectif du championnat, comptant 43 joueurs sous contrat professionnel.

Nombre de JIFF par clubs de Top 14 2024/2025 (pourcentage dans l’effectif) :

Pour rappel, selon les règles établies par la FFR et la LNR, un Joueur Issu des Filières de Formation peut être défini de deux manières différentes. Premièrement, il peut désigner un rugbyman ayant passé au moins trois saisons en centre de formation agréé d'un club de rugby professionnel, entre ses 16 et 21 ans. Sinon, il doit avoir été licencié pendant au moins cinq saisons auprès de la FFR en rugby à XV, avant ses 21 ans.

