Comment gérer des stars et leurs egos ? ''Tu ne peux pas juste leur opposer ta supériorité hiérarchique'', confie Mola

Ugo Mola, l’entraîneur du Stade Toulousain, révèle sa méthode : il faut nourrir les égos des plus grands talents, comme Dupont et Ntamack, pour maintenir leur progression et conserver leur soif de victoire.

Au Stade Toulousain, Ugo Mola est à la tête d’une constellation de stars. Dupont, Ntamack, Cros, Ramos… Ces noms résonnent bien au-delà des terrains français. Mais selon l’entraîneur, gérer une telle accumulation de talents, ce n’est pas une question de hiérarchie.

« Gérer les dix plus grands égos du groupe, contrairement à ce que chacun veut bien penser, ce n’est pas si dur », explique Mola au Midi Olympique. Une génération incroyable qui vient de gagner six titres. Dès lors, comment trouver les bons leviers pour qu'ils restent motivés ? « On se dit : est-on capable de continuer à la nourrir, à ne pas la lasser ? »

Car ces joueurs ne sont pas seulement des athlètes, mais de véritables experts du rugby. Leur imposer des directives sans justification ? Ça ne marche pas, affirme l’entraîneur avec un sourire. « Ça dure moins de sept secondes ! »

Les Dupont, Ntamack, Cros, Roumat, Mallia ou Ramos, tu ne peux pas juste leur opposer ta supériorité hiérarchique ou dire que tu décides parce que tu les entraînes.

Pour Mola, ces joueurs d’exception cherchent plus que la victoire. Ils veulent progresser, continuer d’évoluer et laisser une trace dans l’histoire du club et du sport. « On parle de contenu, de jeu et de continuer, je l’espère, à être disruptifs et adaptatifs dans un rugby ambitieux. Ce ne sont que des mots. L’important, c’est ce qu’on fait. »

Chaque épreuve, chaque blessure, comme celles de Romain Ntamack, devient une opportunité de croissance. « Chaque blessure de Romain a par exemple été un vrai élan d’émancipation dans sa manière d’être, de fonctionner avec le groupe. Pareil pour chaque expérience d’Antoine. Celle de la Coupe du monde a été terrible mais, plutôt que de la laisser être négative, il en a tiré le meilleur. »

Le défi pour le staff toulousain est donc clair : comment continuer à nourrir cette génération dorée sans qu’elle ne se lasse ? Parler de contenu, de jeu, mais l’objectif est de rester disruptifs et adaptatifs dans un rugby toujours ambitieux, souligne Mola.

Il ne s’agit pas juste de mots : c’est dans l’action que tout se joue. Avec une telle philosophie, le Stade Toulousain n’est pas prêt de s’endormir sur ses lauriers. Au contraire, ils sont déjà tournés vers les nouveaux défis.