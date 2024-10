TOP14. ''Ne pas être un joueur de passage'' : Vanverberghe clame son amour pour Castres

Arrivé dans le Tarn en 2020, l’ancien champion du Monde U20 a fait le choix de continuer dans le club qui l’a vu grandir. Du haut de ses 24 ans, Florent Vanverberghe veut s’inscrire dans la durée à Castres.

Florent Vanverberghe a disputé les quatre premiers matchs de la saison, dont trois en tant que titulaire, preuve de la confiance que lui accorde Jérémy Davidson. Souvent dans l’ombre de l’éternel Tom Staniforth, il a l’occasion de briller en son absence.

Élément fort du pack Castrais, il a pris part à 45 matchs lors des deux dernières saisons. Récompensé par Fabien Galthié, il a connu la Tournée d’été 2024 et une première sélection avec France Développement contre l’Uruguay.

Une prolongation longue durée

Castres a décidé de lui faire confiance en prolongeant l’ancien Toulonnais jusqu’en 2028.

« J’aime le club, la région, les supporters et l’équipe. Les joueurs sont devenus mes amis et l’identité du CO, qui privilégie le collectif, me correspond bien. C’est ma 5ᵉ saison ici, nous avions la volonté commune avec le club de s’engager sur la durée. Je ne veux pas être un joueur de passage ici », a réagi l’intéressé sur le site du club.

Des mots forts qui démontrent un attachement à l’identité si particulière du club. "Je suis conscient de tout le travail qu’il me reste à fournir, mais j’ai envie de tout donner pour progresser et grandir avec le CO."

"La ferveur, l’ambiance derrière l’équipe sont incroyables. Je remercie tous ceux qui m’ont fait confiance et qui m’ont aidé à me sentir bien dès mes premiers moments ici, comme Mathieu Babillot, et je suis très heureux et fier de poursuivre mon aventure à Castres.’’.

Il devra confirmer toutes les attentes placées en lui en répondant présent dès ce week-end pour la réception du Stade Toulousain. Comme chaque année, le Castres Olympique avance masqué. Souvent sous-estimés, les Tarnais espèrent accrocher cette année une cinquième finale en 15 ans.

RUGBY. Castres remporte le derby, l’UBB terrasse Bayonne, nos pronos de la 5e journée de Top 14