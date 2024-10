RUGBY. Castres remporte le derby, l’UBB terrasse Bayonne, nos pronos de la 5e journée de Top 14

Le marathon du Top 14 enchaine sa 5e journée ce week-end. Entre derby et affiches historiques, le week-end s’annonce chargé sur les pelouses du championnat. Petit tour de nos pronostics.

Vannes – Racing 92

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le RC Vannes ne parait pas si mal en point. Déjà derniers du classement à un petit point de leurs adversaires du jour, les Vannetais ont tout de même montré de belles choses en ce début de saison. Passés à deux doigts d’une remontada historique à Paris, ils ont ensuite décroché leur première victoire à La Rabine face à un LOU en forme. Un Racing 92 malade n’ira pas inquiéter les Bretons à domicile. Victoire des hommes de Jean-Noël Spitzer sans bonus de part et d’autre.

Stade Français-Montpellier

Une affiche d’équipes en difficulté depuis le début de saison. Avec un seul succès chacun, ces deux clubs se retrouvent déjà sous pression. Tension maximale du côté des locaux, tant sur le terrain qu’en interne. Avec le départ de Karim Ghezal, les soldats roses doivent impérativement gagner pour s’éviter la crise. Montpellier, défait de peu à Bayonne la semaine dernière, pourrait surprendre les Parisiens à Jean-Bouin. Victoire du MHR et bonus défensif pour le Stade Français.

La première victoire de la saison face à Clermont (33-3) a laissé des traces chez les catalans. Avec les blessures longue durée de Posolo Tuilagi, Jacobus Van Tonder et Jake McIntyre, l’USAP va devoir serrer les dents. D’autant que les Palois ont fait preuve de résilience en empochant le bonus offensif en fin de match la semaine dernière. Avantage Perpignan tout de même à Aimé Giral, dans un match qui s’annonce serré.

TOP 14. Après Tuilagi, l’USAP perd deux titulaires en puissance jusqu’en 2025



Belle affiche entre deux équipes en forme en ce début de saison. Les Maritimes ont signé un gros coup en allant s’imposer de justesse à Créteil le week-end dernier (16-17). En confiance, les hommes de Ronan O’Gara voudront confirmer leur bon début de saison. En face, le LOU Rugby choisit de faire reposer ses cadres avec une charnière Page-Relo-Méliande. Les Rochelais font le travail à Deflandre avec un point de bonus offensif.

TOP 14. Après avoir ''joué avec le feu'', le Stade Rochelais doit confirmer pour s'éviter la colère de son manager



Une affiche prometteuse entre deux clubs du Sud-Ouest, devenue sulfureuse après les tensions entre Philippe Tayeb, dirigeant Bayonnais, et Yannick Bru, manager Bordelais. Forts de leur victoire prestigieuse à Toulouse la semaine passée, les Girondins voudront continuer sur leur lancée. Avec les retours de cadres comme Depoortère, Buros et Gazzotti, l’équipe profitera de sang neuf. Côté Basque, Grégory Patat a choisi d’envoyer une équipe hybride pour reposer ses hommes forts. L’UBB gagne avec le bonus offensif à Chaban.

Castres-Stade Toulousain

Le derby fratricide entre Castrais et Toulousains. Les Hauts-Garonnais, vexés de leur défaite à domicile, voudront se racheter très rapidement. Mais la réalité de la saison oblige Ugo Mola à opérer une rotation dans son effectif. Capuozzo et Ntamack sont en vacances, mais le Stade reste compétitif en toutes circonstances. On sait que les deux équipes cochent systématiquement ce rendez-vous et le CO se rate rarement à Pierre Fabre (une seule défaite en 10 ans). Léger avantage aux locaux dans un match qui promet d’être délicieux.

Voilà une affiche qui nous faisait saliver au cœur de la décennie 2010. Aujourd’hui, si le temps est passé, la rivalité entre ces deux clubs reste bien présente. Elle s’est peut-être même ravivée depuis l’exploit des minots toulonnais en Auvergne la saison dernière. Aucun doute que Christophe Urios saura s’en servir pour motiver ses troupes. Surtout que cette fois, Toulon devrait envoyer son armada ! Match 50/50, courte victoire de l’ASM devant son public sur un drop de Belleau contre son ancien club.