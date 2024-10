TOP 14. Après avoir ''joué avec le feu'', le Stade Rochelais doit confirmer pour s'éviter la colère de son manager

Victoire miraculeuse à l'extérieur pour La Rochelle, mais Ronan O'Gara veut plus. Lyon arrive à Deflandre avec des absents, mais Jules Favre sait que le danger reste présent.

Le Stade Rochelais a arraché une victoire cruciale d'un point face au Racing 92 (16-17) la semaine dernière. Un succès à l'extérieur qui fait du bien au moral, mais qui laisse un goût d’inachevé à Jules Favre et à ses coéquipiers. "On est allés se la chercher dans les derniers instants, même si le contenu du match n’était pas parfait. On aurait aimé faire beaucoup mieux", a reconnu le trois-quarts rochelais chez nos confrères de Midi Olympique.

Mais maintenant, il faut capitaliser. Cette victoire, bien que précieuse, doit être confirmée à domicile contre Lyon ce week-end. Jules Favre le sait bien : "Sinon, les efforts du week-end dernier n’auront servi à rien…" Un avertissement clair alors que les Maritimes n’ont pas encore trouvé leur pleine vitesse cette saison.

Ce match contre le LOU représente une opportunité de franchir un cap, notamment dans la gestion des moments-clés. "Ronan aimerait qu’on passe une étape là-dessus", ajoute Favre, conscient des attentes élevées de son manager, Ronan O'Gara.

Les Lyonnais arrivent à Marcel-Deflandre diminués, privés de plusieurs cadres comme Couilloud, Berdeu, Guillard ou encore Lambey et Ioane. Mais attention, ce genre de rencontre peut vite se transformer en match piège. Aucune formation de l'élite n'est à l'abri d'un revers à la maison.

Toulouse en a fait l'amère expérience expérience la semaine dernière en concédant en tombant à domicile pour la première fois depuis 2022. Rien n’est donc jamais joué d’avance en Top 14. Une concentration maximale sera donc nécessaire pour ne pas gâcher les efforts du week-end dernier. Ronan O’Gara n’a d’ailleurs pas mâché ses mots cette semaine.

Mécontent de certains aspects de la partie face au Racing, l'Irlandais attend plus de ses joueurs. Les Maritimes ont frôlé la catastrophe à Créteil, notamment sur cette pénalité qui aurait pu tout faire basculer. "On joue avec le feu", admet Favre. Face à Lyon, il n'y aura pas de place pour ce genre d’erreurs.

La défense, un des points forts du Stade Rochelais, doit redevenir une arme redoutable. Favre est confiant : "Quand tout le monde sera bien à la page, notre défense va vraiment faire du mal". Face à un LOU qui a tout à gagner, les Rochelais devront se montrer impitoyables s'ils veulent poursuivre leur ascension au classement.

Le rendez-vous est pris ce week-end à Deflandre. Aux Maritimes de montrer que la victoire au Racing n’était pas un simple coup de chance, mais bien le signe d’une équipe qui monte en puissance.