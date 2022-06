VIDEO. En 2001, le Castres de Mola défiait le Toulouse de Lacroix en demi-finale

Ce vendredi soir, Castres et Toulouse croisent le fer en demi-finale du Top 14. En 2001, le CO et le Stade s'était déjà affrontés à ce stade de la compétition.

Les demi-finales entre Castres et Toulouse se comptent sur les doigts d'une main. L'une des plus célèbres reste celle jouée en 2001 avant le passage au Top 16 l'année suivante. Nous sommes au Stadium au début du mois de juin. Castres a terminé à la première place du groupe 1 tandis que Toulouse s'est classé deuxième derrière Montferrand. Les deux équipes se retrouveront d'ailleurs en finale. Après des succès respectifs sur Colomiers pour le CO et l'USAP pour le Stade, Castrais et Toulousains se retrouvent en demie. À l'époque, l'entraîneur de Toulouse Ugo Mola était dans les rangs adversaires. Il avait notamment croisé le fer avec son futur président, Didier Lacroix. Le manager des Bleues Raphaël Ibanez était aussi titulaire. À vrai dire, il n'y avait que des grands noms du rugby français sur le pré. Cédric Desbrosse : ''Aucune autre équipe n'est capable de sublimer le rugby comme le Stade Toulousain''C'est Desbrosse qui avait inscrit le premier essai à la 13e minute après une série de passes dans le bon tempo des locaux. La marque de fabrique du Stade. Albouy avait répondu avant la demi-heure en jouant rapidement une pénalité devant la ligne de craie de Toulouse. Mais quelques instants plus tard, un nouveau temps fort des Toulousains marqué une fois de plus par un jeu de mains sublime avait vu Delaigue entrer en Terre promise. Plisson réduira la marque à la 66e mais le Stade Toulousain avait déjà trop d'avance. Une victoire 32 à 21 qui propulsa les Michalak, Poitrenaud et Pelous vers un 16e bouclier.