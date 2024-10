RUGBY. Derby sous tension : depuis quand le Stade Toulousain n'a pas perdu deux matchs de Top 14 d'affilée ?

Défait par Bordeaux, le Stade Toulousain se prépare pour un déplacement périlleux à Castres. Les hommes de Mola peuvent-ils éviter une deuxième défaite consécutive dans ce derby ?

Le Stade Toulousain pourrait bien connaître ce samedi une deuxième défaite de rang. Battu à domicile par l'UBB dimanche soir, les rouge et noir se rendront ce week-end à Castres. Un derby qui s'annonce électrique.

Les hommes d'Ugo Mola n'ont pas souvent l'habitude de perdre à la maison. Et pour cause, le dernier revers devant leurs supporters datait de 2022 et la venue du Stade Français.

On peut donc s'imaginer qu'ils seront remontés comme des coucous pour ce match sous tension face aux Tarnais. Lesquels n'ont eux pas pour habitude de s'incliner face à leurs voisins. Le dernier succès en date de Toulouse à Pierre-Fabre datant de 2019.

Un derby électrique

Si on ne sait pas qui va l'emporter. On sait en revanche que ce sera un petit évènement dans un sens comme dans l'autre. Voir Toulouse s'incliner deux fois de rang, c'est une chose assez rare.

Cela ne s'est produit qu'une seule fois lors de la saison 2023/2024. Le 9 mars dernier, les joueurs de la ville rose s'étaient en effet inclinés 27 à 17 sur la pelouse de Perpignan. Puis, ils avaient aussi été dominés par Bordeaux lors de la 19e journée sur le score de 31 à 28.

On rappellera au passage que le Stade Toulousain, privés de plusieurs de ses internationaux à l'époque pour cause de 6 Nations, avaient eu le temps de préparer cette rencontre puisqu'il n'y avait pas eu de doublon lors de la 5e journée du Tournoi.

Toulouse, loin de son pire record

Bien sûr, il n'y a pas péril en la demeure toulousaine. La saison est très longue et les champions de France savent très bien comment gérer les hauts et les bas. Un second revers ne serait pas synonyme de remise en question, voire de crise loin de là.

Surtout que le club le plus titré de l'histoire du championnat de France a déjà connu une période bien plus sombre que deux défaites de rang. Lors de la saison 2021/2022, Toulouse n'y arrivait pas. Et les rouge et noir avaient connu la pire série de défaites de leur histoire, à savoir six revers de rang. Pas sûr que cela se produise cette année.