Top 14. 2019, l'année record du Stade Toulousain : pourquoi c'est (presque) impossible aujourd'hui

À la mi-saison, le Stade Toulousain impose un rythme effréné à ses concurrents et se prépare à réaliser une nouvelle saison historique en Top 14.

Le Stade Toulousain est parti sur les bases d’une année exceptionnelle, à plusieurs titres. Si la "bande à Dupont" est toujours affamée de trophées, elle est en passe de réaliser une saison historique, dépassant même ses standards de 2023.

Leader avec 76 points en 2023

La saison passée, le Stade Toulousain s’était illustré en dominant le championnat de la tête et des épaules. Au total, une première place et 76 points ramassés en 26 journées. Invaincus à Ernest-Wallon, les Rouge et Noir avaient construit leur saison sur cette solidité à domicile. Plus impressionnant, ils avaient aussi su performer à l’extérieur. Avec 19 points glanés loin de Toulouse, pour un total de quatre victoires. D’autant que certaines de ces victoires avaient été acquises durant les doublons avec une équipe remaniée. Toulouse, tout simplement.

Cependant, les hommes d’Ugo Mola n’étaient que la quatrième meilleure équipe à l’extérieur la saison passée. C’est le Stade Français, avec six victoires et 24 points, qui était leader de ce classement.

Un record en 2018/2019

La saison dernière du Stade n’est rien par rapport à la claque infligée au reste du championnat lors de la saison 2018/2019. Un total de 98 points dans une année avec seulement trois défaites concédées en 26 matchs ! Presque inimaginable. Le second, Clermont, était relégué à 15 points derrière.

Les 42 points glanés à l’extérieur sont sûrement les plus impressionnants. Rendez-vous compte, cette formation n’a concédé que deux défaites en 13 matchs à l’extérieur. On a peut-être vu évoluer la plus grande équipe de l’histoire du Top 14. Malgré tout, cette performance est à relativiser compte tenu de l’hétérogénéité du championnat à cette époque.

Perpignan, Grenoble et Agen étaient des équipes qui peinaient à exister et à mettre en difficulté les cadors. Rien à voir avec ce que l’on connait aujourd’hui. Pour preuve, le promu vannetais est allé l’emporter sur la pelouse de La Rochelle il y a quelques semaines. Le niveau s’est largement resserré, rendant une saison à 98 points clairement impossible.

Sur des bases solides

Cette saison, les Toulousains sont repartis sur des bases plus que solides. Avec déjà quatre victoires à l’extérieur pour 21 points, le Stade a dépassé son total de la saison dernière alors qu’il reste six matchs à disputer loin d’Ernest-Wallon. De là à dépasser le record de 2019, cela parait peu probable, mais leur saison s’annonce très réussie sur le plan comptable. Reste à confirmer cela avec des titres.