RUGBY. Le K.O. terrifiant de Belleau ravive le débat autour de la sécurité des joueurs

Ce match devait être une fête, surtout au vu du résultat final, mais il en fut autrement. Ce samedi, l’ASM Clermont a étrillé le Castres Olympique sur sa pelouse du Michelin (54-10). Pourtant, l’image qui restera dans les têtes, ce n’est pas l’un des 8 essais auvergnats, mais bien la terrible sortie d’Anthony Belleau.

Rentré à la 10ᵉ minute de jeu pour remplacer Joris Jurand, Anthony Belleau prenait part au festival offensif clermontois. Impliqué dans l’animation offensive, il se saisit du cuir au mauvais endroit et au mauvais moment, à la 47ᵉ minute de jeu.

À ce moment-là, le Canadien Tyler Ardron arrive épaule en avant pour découper l’ouvreur. Cependant, le troisième ligne castrais n’a pas le temps de finir son mouvement que la tête d’Anthony Belleau est déjà partie à pleine vitesse dans l’épaule de Paul Jedrasiak. Ce dernier n’avait pas fait l’effort pour se baisser, certes, mais ne s’attendait pas à rentrer en contact avec le joueur plaqué à ce moment-là.

Au vu des images, l’ancien clermontois n’avait aucunement l’envie de blesser son adversaire. Il écope d’un carton jaune et Anthony Belleau sort sur civière. Heureusement, l’ASM Clermont communique de manières optimistes au sujet de l’état de santé du joueur, indiquant que “les premiers retours sont rassurants”.

𝘿𝙚𝙨 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙡𝙡𝙚𝙨 𝙧𝙖𝙨𝙨𝙪𝙧𝙖𝙣𝙩𝙚𝙨 Anthony Belleau a été pris en charge par le staff médical de l'ASM après son choc en début de seconde période et "des examens complémentaires sont encore en cours mais les premiers retours sont rassurants". Bon rétablissement à… pic.twitter.com/7wAV3AFp39

Alors, quel a été le problème à ce moment-là ? Sur les réseaux, beaucoup de supporters et spectateurs s’insurgent du manque de sanction. Certains s’étonnent que Tyler Ardron n’ait pas été sanctionné. D’autres se demandent si la couleur du carton était la bonne. Enfin, quelques-uns justifient la décision de Pierre-Baptiste Nuchy, arbitre de la rencontre.

le carton jaune de Jedra ce n'est pas un scandale car il n'a pas volonté de "l'emplatrer" à la tête. Par contre la percussion à l'épaule du 7 qui accentue le choc tête contre tête là il aurait pu y avoir un carton jaune car il ne ceinture pas le joueur et cherche à faire mal

Je me demande encore où l'arbitre trouve des circonstances atténuantes a l'attentat sur Belleau !!!

Ne venez plus me chier sur la sécurité des joueurs #ASMCO