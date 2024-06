TOP 14. A 29 ans, un héros du Mondial 2023 raccroche les crampons sur commotion

L’excellent 3/4 centre portugais Pedro Bettencourt doit mettre un terme à sa carrière. Un choc pour Oyonnax comme sa sélection.

C’est via un communiqué d’Oyonnax que la mauvaise nouvelle est tombée. Absent depuis le mois de mars suite à la commotion de trop, le 3/4 centre portugais du Haut-Bugey Pedro Bettencourt doit raccrocher les crampons.

A seulement 29 ans, celui qui est passé notamment par le centre de formation de l’ASM dans ses jeunes années, puis Newcastle, quitte donc le monde du rugby prématurément.

"Ce n’était pas une décision simple mais c’était la plus évidente… Il y a ce regret de ne pas avoir pu faire mes adieux au terrain et au club comme je l’aurais souhaité mais je garde toutes ces expériences, ces émotions et les rencontres humaines tout au long de mon passage à Oyonnax", explique le solide centre (1m88 pour 99kg).

Cadre de la sélection portugaise, Bettencourt avait notamment brillé lors du Mondial 2023 en France . Auteur d’un essai face à l’Australie, il était également titulaire lors de l’exploit réalisé par les Loups contre les Fidji , lors duquel il avait été décisif sur l’essai de Costa Storti.

Joueur athlétique, très bon défenseur et casseur de lignes ballon en main, il avait pris part à 13 rencontres de Top 14 cette saison, et inscrit 2 essais.

Joe El Abd, le manager qui l’avait fait venir à Oyonnax en 2019, a tenu à le saluer : "Pedro était l’une de mes premières recrues en tant que manager à Oyonnax Rugby et nous le remercions énormément pour ce qu’il a fait pour le club sûr et en dehors du terrain ces dernières saisons."