VIDEO. Top 14. Oyonnax marque l'un des plus BEAUX essais de la saison ! Quelle action de Bettencourt et Ikpefan !

Le promu Oyonnax a dominé Pau ce vendredi en Top 14 en marquant notamment l'un des plus beaux essais de la saison par Ikpefan après une superbe course de Bettencourt.

Oyonnax a lancé cette 11e journée de Top 14 avec style en remportant une victoire précieuse face à Pau. Sur la pelouse de Mathon, les joueurs de l'Ain ont marqué trois essais pour un succès 34 à 13 aux dépens des Palois. Lesquels concèdent leur quatrième défaite de la saison.

L'artilleur argentin Domingo Miotti a joué un grand rôle dans cette partie en punissant l'indiscipline des Béarnais face aux perches. Auteur de cinq pénalités (14' 44' 61' 64' 70'), il a aussi transformé deux des trois essais des Oyomen ce vendredi.

L'Irlandais Darren Sweetnam a été le premier à franchir la ligne à la 25e avant que le Néo-Zélandais Jonathan Ruru ne double la mise au moment de rejoindre les vestiaires.

Entre-temps, le Géorgien Beka Gorgadze avait débloqué le compteur de Pau, mais la Section n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce premier acte malgré une possession supérieure à l'adversaire.

Il faudra ensuite attendre la fin de la rencontre pour voir un nouvel essai. Et quel essai ! Sur un ballon récupéré dans les bras palois à quelques mètres de leur en-but, les locaux ont senti le coup au large et n'ont pas hésité à relancer.

Le centre international portugais Bettencourt a mis les cannes et combiné avec un ancien de la maison béarnaise Ikpefan. Bien que plaqué, ce dernier s'est relevé pour venir au soutien de son coéquipier et inscrire l'un des plus beaux essais de la saison !

Quel essai fantastique d’Oyonnax ! pic.twitter.com/R3UgJjcUrd — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) December 29, 2023

Un succès qui permet à Oyo de prendre un peu d'air par rapport à la zone rouge. En attendant les autres matchs de cette 11e journée de Top 14, la formation de l'Ain occupe la 10e place avec sept points de plus que l'USAP, qui ira à Castres. Du côté de Pau, Sébastien Piqueronies n'a que peu goûté à la prestation de ses hommes à l'extérieur.