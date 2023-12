Commotionnés, plus de 200 joueurs ont porté plainte contre World Rugby et leurs sélections

Ayant gardé des séquelles de leurs carrières, plus de 200 joueurs ont intenté des actions en justice contre certaines institutions, dont World Rugby.

World Rugby, la fédération anglaise (RFU) et la fédération galloise (WRU) sont ciblés. Ce vendredi, les trois institutions ont publié un courrier commun où elles s'adressent aux centaines de joueurs ayant porté plainte contre elles ces dernières années, mais aussi l'action en justice engagée contre ces organismes. Les plaintes concernent majoritairement les séquelles psychologiques et les problèmes de santé mentale liés aux commotions.

Le rugby a son fléau

Cette communication a été publiée dans la foulée d’une audience ayant eu lieu à la Haute Cour de Londres. Au cours de cette dernière, les représentants du rugby mondial, mais aussi anglais et gallois, répondaient aux centaines de plaintes déposées devant la justice. Découpé en plusieurs audiences, le prochain passage ne devrait pas avoir lieu avant avril 2024.

Partagée par l’intermédiaire du média Rugby Pass, voici la déclaration commune de World Rugby, la WRU et la RFU :

Si l'audience d'aujourd'hui portait nécessairement sur la procédure juridique, nous ne devons pas oublier les personnes et les joueurs qui sont au cœur de cette affaire. L'action en justice nous empêche de soutenir les joueurs impliqués, dont beaucoup sont nommés publiquement pour la première fois aujourd'hui. Mais nous voulons qu'ils sachent que leur combat nous tient à cœur, que nous les écoutons et qu'ils font partie de la famille du rugby. Le fait que le tribunal ait décidé pour la deuxième fois que les avocats des plaignants devaient fournir les informations demandées précédemment est une étape positive. Malgré l'ordonnance de juin 2023, le tribunal a noté qu'il y avait un "trou béant" dans les preuves fournies par l'équipe juridique du demandeur. Ce nouveau retard est regrettable et le fait que les avocats des joueurs semblent donner la priorité à la couverture médiatique plutôt qu'au respect de leurs obligations légales est un défi pour toutes les parties concernées, notamment les joueurs eux-mêmes. Le bien-être des joueurs est la priorité du rugby et continuera à l'être. Le rugby s'est engagé à mener l'agenda du bien-être dans le sport, en s'appuyant sur l'évolution de la science et de la recherche pour protéger et soutenir les joueurs à tous les niveaux. Cela inclut des initiatives inédites au niveau mondial, telles que l'utilisation d'un protège-dents intelligent par tous les joueurs d'élite afin de faciliter le suivi et le traitement des chocs et des sous-chocs pendant le match. L'abaissement de la hauteur des plaquages est également testé dans le rugby local afin que tous puissent profiter des bienfaits de notre grand sport."

Depuis plusieurs années, les langues se délient au sujet des séquelles qui suivent les rugbymen dans leurs après-carrières. Pour dénoncer cela, plus de 200 joueurs ont porté plaintes, souvent anonymement, contre les institutions précédemment nommées.

Parmi eux, certains ont levé le voile sur leurs identités. Ainsi, l'ancien demi d'ouverture du Pays de Galles, Gavin Henson, s’est manifesté. Vainqueurs de la Coupe du monde de rugby en 2003, les anciens internationaux anglais Steve Thompson, Mark Regan et Phil Vickery se sont également positionnés.

Un mal également français

En France, des actions en justice suite à des commotions s’étaient également fait entendre. Les cas médiatiques de Jamie Cudmore, Sébastien Vahaamahina et Alexandre Lapandry avaient fait polémique. Si certaines affaires ont pris fin depuis, notamment celles de Cudmore et Lapandry, elles avaient toutes amené à une plainte des joueurs cités contre l’ASM Clermont Auvergne.

Au niveau fédéral, le journal L’Équipe avait révélé en novembre 2022 qu’une quinzaine de joueurs avaient décidé de déposer un recours en justice contre les instances du rugby français, la FFR et la LNR. Elle les accusait de manquement à leurs obligations de sécurité et d'information.

