RUGBY. L’Irlande acculée par les commotions, d’anciens internationaux portent plaintes

Déjà pointé du doigt pour sa gestion des commotions (exemple : Sexton face aux All Blacks), la fédération irlandaise voit resurgir des fantômes du passé.

Le débat semble être devenu un marronnier dans le monde du rugby et du sport en général. Le 29 septembre dernier, trois joueurs ont porté plainte contre la fédération irlandaise de rugby et World Rugby. Comme rapporté par l’Irish Times et la RTE, il s’agirait de David Corkery (49 ans), Declan Fitzpatrick (39 ans) et Ben Marshall (32 ans). Parmi ces derniers, Corkery et Fitzpatrick ont déjà porté le maillot de la sélection à plusieurs reprises. Le premier cumule 27 sélections et a disputé la Coupe du monde 1995 avec le XV du Trèfle. Selon la presse irlandaise, ces affaires feraient partie d'une série de poursuites intentées au Royaume-Uni. Dans ce cas-là, les joueurs de rugby déclarent qu’ils n'étaient pas suffisamment protégés contre les commotions cérébrales, entraînant des blessures graves à long terme. RUGBY. Sorti sur protocole commotion, Sexton pourrait jouer la revanche face aux All Blacks



Cette affaire intervient quelques mois après le scandale irlandais de l’été autour des commotions. Lors de la tournée face aux All Blacks, Johnny Sexton avait dû sortir sur commotion. Il avait ensuite été interdit de revenir sur le terrain suite au protocole habituel, mais l’encadrement irlandais l’alignait malgré tout la semaine suivante. Une histoire vite oubliée suite aux performances XXL du XV du Trèfle en Océanie, mais qui retentit aujourd’hui de nouveau avec ses accusations. Déjà au cœur de polémiques sur sa santé, le joueur avait régulièrement souligné son envie de continuer à jouer. Suite à la réaction publique de deux neurochirurgiens français, les docteurs Jean-François Chermann et Jean Chazal, spécialisés dans les commotions cérébrales, le joueur avait affirmé qu'il "se sentait en bonne santé". COMMOTION. Des anciens joueurs irlandais vont porter plainte contre leur fédération



L'Irlande se sensibilise plus largement aux commotions, en atteste un article du Irish Times sorti deux jours après la plainte des trois joueurs. Le papier met en avant les chocs reçus par différents sportifs et déclare que "Le sport a toujours un problème de commotions cérébrales et ceci malgré toutes les études, toutes les poursuites judiciaires et tous les millions versés..." Dans son argumentaire, le journal irlandais fait le parallèle entre certains joueurs de rugby irlandais et le cas très récent de Tua Tagovailoa. La star des Dolphins, équipe de football américain de Miami, a effrayé tout un pays dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 septembre. Inquiété par une suspicion de commotion 4 jours auparavant, le quaterback avait pu rejouer face aux Bengals de Cincinnati avant de subir un nouveau choc sur la pelouse. Pris de convulsions, son évacuation a duré 7 longues minutes avant d’être transféré à l'hôpital. Si le parallèle avec les autres sports est fait, reste à voir si les risques diminueront au rugby. De son côté, World Rugby a mis en place une période de repos obligatoire de 7 à 12 jours aux joueurs "avec des symptômes évidents de commotion" ou "des antécédents de commotions". RUGBY. Commotion : World Rugby va imposer 7 à 12 jours de repos au minimum