RUGBY. Sorti sur protocole commotion, Sexton pourrait jouer la revanche face aux All Blacks

Le 2 juillet dernier, Jonny Sexton est sorti sur commotion. Dès le week-end prochain, il pourrait refouler la pelouse.

C’est le style de papier que l’on souhaiterait (vraiment) arrêter d’écrire. Face aux All Blacks, Jonny Sexton est encore sorti sur protocole commotion. Face aux Néo-Zélandais, le malchanceux irlandais n’a été victime d’aucun mauvais coup, non. Il glisse simplement, sa tête atterrit ensuite sur le genou de Sam Cane. À la demi-heure de jeu, il laisse donc sa place et passe un protocole commotion. Il échouera à ce dernier et ne remettra plus les pieds sur le pré. Ainsi, on imagine aisément que l’ouvreur de génie du XV du Trèfle sera préservé la semaine suivante. Mais en réalité, le staff irlandais ainsi que le principal intéressé souhaitent un tout autre destin. RUGBY. Commotion : World Rugby va imposer 7 à 12 jours de repos au minimumSelon Rugby Pass, Andy Farrell, sélectionneur de l’Irlande depuis 2020, a livré une parole inattendue à la suite du match. Questionné sur la capacité de son joueur à être aligné pour les prochains matchs, il répond ceci : “Johnny va bien. Il est en pleine forme. Il vient de passer son HIA 2, il doit donc passer un HIA 3 dans les deux prochains jours et il est en bonne forme sur le terrain.” De cette manière, le dirigeant du staff irlandais laisse largement sous-entendre que son meneur de jeu pourrait prétendre au second test avec ses coéquipiers.

Une faille dans le protocole ?

Mais quels sont les protocoles évoqués par le manager ? Eh bien, le HIA est une évaluation faite en trois étapes constituant le protocole commotion connu dans le rugby actuel. Sa première étape, la plus connue, consiste à répéter une liste de 10 mots sans se tromper alors qu’un joueur vient de subir un choc à la tête. Il s’agit ici du HIA 1 et il est effectué pendant le match. Selon World Rugby, le HIA 2 se déroule au maximum 3 heures après la rencontre. L’ultime test (HIA 3) a lieu entre 36 et 48 heures après le choc à la tête. Si ces deux tests sont négatifs, le diagnostic de commotion établi au moment du match peut être invalidé. Le joueur peut alors rejouer dès qu’il le souhaite. La nouvelle règle obligeant à 7 jours de repos après une commotion ne s’applique que si le diagnostic HIA confirme une commotion. VIDEO. Champions Cup. Nouveau choc à haute vélocité pour Sexton, dézingué par Bundee AkiLe protocole présente donc “une faille” sur ce point-là. Guilhem Guirado, à l’occasion de la finale de Top 14, avait notamment critiqué son protocole commotion en indiquant avoir raté le HIA 1, mais réussi le HIA 2. Le joueur avait donc critiqué sa sortie prématurée pour l’ultime match de sa carrière. Une question se pose alors, dans le cas de joueurs régulièrement commotionnés (Sexton, n’y est pas étranger), est-ce normal de prendre le risque de renvoyer ces joueurs aussi rapidement au combat ? Ne faudrait-il pas exclure toute reprise trop hâtive et obliger toute personne au HIA 1 négatif à être au repos durant 7 jours ? Même quand le joueur souhaite jouer ? À ces questions, la fédération irlandaise semble déjà avoir trouvé ses réponses. Au-delà de tous principes de précaution s’il en est.