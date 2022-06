RUGBY. Commotion : World Rugby va imposer 7 à 12 jours de repos au minimum

World Rugby a fait évoluer ses protocoles de Reprise progressive du jeu suite à une commotion. Aucun joueur ne reprendra le jeu avant le 7ᵉ jour.

''La nouvelle approche implique que les joueurs, y compris ceux qui ont des antécédents de commotion ou qui ont été retirés d'un match avec des symptômes évidents de commotion, ne pourront jouer pendant un minimum de 12 jours, manquant probablement leur prochain match de compétition." World Rugby a fait évoluer ses protocoles de Reprise progressive du jeu suite à une commotion. Dès le 1er juillet, les nouveaux protocoles entreront en vigueur à haut niveau. Ainsi, "tout joueur autorisé à reprendre le jeu le 7ᵉ jour après la blessure ne pourra le faire qu'avec l'approbation d'un consultant indépendant en matière de commotions cérébrales". Cela s'appliquera uniquement aux joueurs sans symptôme et surtout sans antécédents de commotion. Pour ceux ayant déjà eux des commotions, le repos imposé sera de 12 jours au minimum. Idem si le joueur présente des symptômes.

Crédit image : World Rugby



"World Rugby ne restera jamais les bras croisés en ce qui concerne la santé des joueurs et, une fois de plus, nous joignons les actes à la parole conformément à notre plan en six points. Nous continuerons à travailler avec les joueurs du monde entier, à tous les niveaux du jeu, pour les sensibiliser à l'importance de la santé cérébrale et du signalement des symptômes lorsqu'ils se produisent, tout en faisant tout notre possible pour réduire les risques", ainsi commenté le directeur général de World Rugby, Alan Gilpin, via le site de la fédération internationale.