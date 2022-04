VIDEO. Champions Cup. Nouveau choc à haute vélocité pour Sexton, dézingué par Bundee Aki

Le 8e de finale de Champions Cup entre le Leinster et le Connacht a été marqué par le plaquage appuyé de Bundee Aki sur Jonathan Sexton.

Jonathan Sexton et Bundee Aki ont beau être coéquipier sous le maillot de l'Irlande, lorsqu'ils jouent en club, ils ne se font pas de cadeaux. Ce vendredi soir, le Leinster et le Connatch s'affrontaient en 8e de finale retour de la Champions Cup. Une rencontre marquée par le festival offensif du Leinster mais aussi par le carton jaune adressé à Aki. Pour beaucoup, le centre a été chanceux. D'aucuns l'auraient exclu définitivement, mais l'officiel n'a sorti qu'un carton jaune après son plaquage appuyé sur Jonathan Sexton. Il a estimé que le contact a tout d'abord eu lieu au niveau du corps avant un contact tête contre tête. Si l'ouvreur s'est relevé, d'aucuns ne pourront pas s'empêcher de penser que Sexton joue avec sa santé. Ce n'est pas la première fois qu'il subit ce type de plaquage et des commotions. Dans le cas présent, aucun protocole n'a été demandé par l'équipe médicale. Il a récemment prolongé avec sa fédération en vue de la Coupe du monde 2023.