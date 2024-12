TOP 14. Exit la pépite, Ange Capuozzo est désormais un véritable leader offensif du Stade Toulousain

Avec 15 franchissements et 33 plaquages cassés, Ange Capuozzo s’illustre comme l’un des joueurs les plus décisifs du Top 14. Zoom sur l’impact de l’Italien au Stade Toulousain.

Alors que le Stade Toulousain devra composer sans Setareki Bituniyata jusqu’à la fin de la saison, les Rouge et Noir peuvent heureusement compter sur un Ange Capuozzo en très grande forme cette saison. L’international italien est en train de vivre sa meilleure saison sous le maillot toulousain, s’affirmant comme une véritable arme fatale dans le Top 14.

Capuozzo, le roi des franchissements

Statistiques en main, il est impossible de nier l’impact de Capuozzo cette saison. Avec 15 franchissements, il est tout simplement le meilleur dans cet exercice au sein du championnat.

Mais ce n’est pas tout : il figure également dans le top 10 des métriques offensives les plus importantes. Avec 33 plaquages cassés, il occupe la 4e place, et il a déjà inscrit 5 essais, le plaçant à une brillante 6e position. L'international italien est tout bonnement le meilleur marqueur d'essais du Stade Toulousain.

Un talent insaisissable et décisif

Là où Capuozzo fait encore plus fort, c’est dans sa capacité à parcourir du terrain. Avec 725,5 mètres parcourus, il est le 8e joueur le plus prolifique dans cette catégorie.

« Il bonifie tous les ballons qu'il touche, en mettant beaucoup de vitesse. On l'a aussi vu très agressif en défense. On sent qu'il a vraiment confiance. (Jean Bouilhou via Le Dauphiné)

Sa capacité à transformer chaque ballon touché en opportunité offensive rappelle les plus grands noms du rugby. Ses courses effilées et son intelligence de jeu en font un cauchemar pour les défenses adverses.

Le leader offensif des Rouge et Noir

Avec des statistiques aussi impressionnantes, il n’est pas surprenant de voir Capuozzo endosser un rôle clé dans le système toulousain. Son aisance à bonifier les ballons, son flair et sa vitesse permettent au Stade Toulousain de maintenir son ambition de titre malgré la concurrence et les absences.

Ange Capuozzo n’est plus une simple pépite, il est devenu l’un des leaders d’attaque d’un club habitué à viser l’excellence. Si les Toulousains espèrent aller loin cette saison, ils pourront compter sur leur phénomène italien pour continuer à faire la différence.