VIDÉO. Le sextuplé ! Penaud dévore la concurrence face aux Sharks en Champions Cup

Lors de la confrontation entre l’UBB et les Sharks en Champions Cup, Damian Penaud inscrit un sextuplé, à quelques jours du Tournoi des VI Nations.

L’ailier du XV de France Damian Penaud s’est montré en grande forme avec l’UBB, ce dimanche 19 janvier. Face aux Sharks de Durban, les Bordelo-Béglais ont fait chavirer le stade Chaban-Delmas avec une large victoire bonifiée (66-12). Le numéro 14 a livré un numéro exceptionnel avec un quintuplé retentissant.

En début de match, l’Union Bordeaux-Bègles n’était pas dans sa plus belle forme. En une dizaine de minutes, ils ont encaissé deux essais de la part des Sud-Africains. Les visiteurs envoyaient du jeu et pensaient pouvoir tenir la dragée haute à l’UBB. Oui, mais voilà… Damian Penaud en a décidé autrement.

Damian Penaud, inarrêtable !

Dès la 13ᵉ minute de jeu, l’ailier a profité du fait que les Sharks parvenaient à contenir les avants bordelo-béglais. Ainsi, la charnière de l’UBB a décidé d’envoyer sur le large, dans les 22 mètres adverses. À l’autre bout du terrain, Damian Penaud signait un essai de finisseur.

Cinq minutes plus tard, Damian Penaud retournait en Terre promise. L’ancien Clermontois profitait d’un cafouillage sud-africain, provoqué par une belle énergie de Nicolas Depoortere. Il chipait le ballon au nez et à la barbe de Siya Kolisi et s’enfuyait dans l’en-but.

Un grain de folie vous avez dit ?



On va vous en mettre un sac entier comme ça vous aurez ce qu'il vous faut !@UBBRugby @PenaudD pic.twitter.com/78rEGQqKCM — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 19, 2025

Juste avant la mi-temps, le Bordelo-Béglais verrouillait un triplé. Il filait aplatir le ballon après une belle mêlée de l’UBB et un ballon éjecté en chistera par Maxime Lucu. Avec plusieurs joueurs sur le dos, il tombait derrière la ligne, mais semblait légèrement touché à la cheville.

En deuxième période, Damian Penaud allait de nouveau se montrer d’une belle manière. À la 44ᵉ minute, il délivrait une splendide passe décisive pour Maxime Lucu. Lui, son demi de mêlée et Yoram Moefana étaient poursuivis par plusieurs joueurs des Sharks. Pour les tromper, l’ailier décidait de faire une passe sautée par-dessus son centre pour le numéro 9.

Ensuite, le Girondin continuait son après-midi par un quatrième essai (67ᵉ). Après une grosse charge de Tatafu plein axe, la charnière éjectait le ballon vers l’aile. Damian Penaud jouait pour lui-même au pied et retrouvait le cuir dans la zone de marque.

Et de 4 !



On en garde un peu pour le Tournoi des Six Nations @PenaudD ? pic.twitter.com/YQ1m5udLZz — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 19, 2025

À la 71ᵉ minute, Damian Penaud arrivait pour la cinquième fois en Terre promise. Sur une passe au pied délicieuse de Matthieu Jalibert, il filait vers une performance record en Champions Cup.

Pour conclure, Damian Penaud profitait d’une percée de Matthieu Jalibert pour réaliser le match le plus prolifique de sa carrière. Après une offrande de son ouvreur, il retournait encore une fois dans l’en-but adverse. Tout simplement incroyable.

À partir de maintenant on donne plus que le chiffre : 6 !@PenaudD pic.twitter.com/CoE4Ty6hl8 — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 19, 2025

Inarrêtable, Damian Penaud pointe à 15 essais en 12 matchs cette saison. En Champions Cup, l’ailier est en grande forme puisqu’il a inscrit 10 essais en quatre rencontres. Cet état de forme impressionnant sur les gros matchs pourrait sourire au XV de France pour le Tournoi des VI Nations à venir, tout du moins, on l’espère…

